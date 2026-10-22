Burrito Madre intră în România cu o investiție de 400.000 de dolari în primul restaurant și un plan de 20 de locații în următorii cinci ani

Burrito Madre, brand de restaurante fast-casual cu preparate de inspirație mexicană, din portofoliul grupului american Street Guys Hospitality, intră pe piața românească prin deschiderea primei locații în Mega Mall București, pe 26 octombrie. Investiția în primul restaurant s-a ridicat la 400.000 de dolari. Compania plănuiește să ajungă la 20 de restaurante în România în următorii cinci ani, vizând, pe lângă București, orașe precum Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov și Ploiești.

„Am analizat mai multe piețe din Europa Centrală și de Est înainte de a alege România. Căutam o piață suficient de mare pentru a dezvolta o rețea de restaurante de amploare, dar și suficient de aproape de operațiunile noastre din Serbia pentru a gestiona eficient logistica, pregătirea echipelor și controlul calității. România întrunește aceste condiții și are, în plus, un potențial important de creștere pe segmentul fast-casual. Obiectivul nostru este să construim aici o afacere solidă și să demonstrăm că modelul Burrito Madre poate fi replicat cu succes și în afara Serbiei. Experiența acumulată în România va pune bazele extinderii pe alte piețe europene, precum Polonia și Bulgaria”, a declarat Ivan Iricanin, fondator și CEO al Street Guys Hospitality.

Fondat în 2014, la Belgrad, Burrito Madre operează în prezent 20 de restaurante în șase orașe din Serbia: Belgrad, Novi Sad, Šabac, Pančevo, Čačak și Kragujevac. Pentru 2026, compania estimează venituri de aproximativ 10 milioane de dolari.

Burrito Madre: o alternativă la fast-foodul clasic

Burrito Madre aduce în România un concept fast-casual de inspirație mexicană, în care clienții își pot alcătui preparatele după propriile preferințe. Meniul include burritos, tacos, quesadilla, nachos și salate, cu o selecție variată de tipuri de carne, opțiuni vegetale, legume, sosuri și ingrediente suplimentare. Posibilitatea de a adăuga, elimina și combina ingredientele permite peste un milion de variante.

Prospețimea este un element central al conceptului, de la aprovizionare până la pregătirea fiecărei comenzi. Materiile prime, inclusiv legumele proaspete și carnea, sunt achiziționate prin furnizori și distribuitori din România. Legumele sunt tăiate în restaurant, carnea este marinată și gătită în bucătăria proprie, iar fiecare comandă este pregătită pe loc, în funcție de preferințele clientului.

„Vedem un potențial important de creștere pentru piața fast-casual din România, mai ales pentru conceptele care combină ingrediente proaspete, libertatea de a alege, servirea rapidă și un raport bun între calitate și preț. Acestea sunt și principiile pe care am construit Burrito Madre. Vrem să le oferim consumatorilor din România o alternativă la fast-foodul clasic, adaptată preferințelor și stilului lor de viață”, a declarat Ivan Iricanin, fondator și CEO al Street Guys Hospitality.

Planurile de dezvoltare în România

Pentru restaurantul din Mega Mall București, compania estimează între 300 și 400 de clienți pe zi. Comenzile vor putea fi plasate direct în restaurant, inclusiv la terminalele de comandă. În paralel, Burrito Madre pregătește parteneriate cu platformele de livrare pentru a ajunge și la clienții din afara centrului comercial.

Pentru atragerea și fidelizarea clienților, compania va folosi programul Madre Loyalty, disponibil în aplicația mobilă a brandului. În funcție de nivelul de fidelitate, clienții primesc înapoi între 10% și 20% din valoarea fiecărei comenzi, sub formă de credit pentru cumpărături viitoare. Programul include oferte exclusive, bonusuri pentru recomandări și premii acordate în cadrul unor campanii periodice.

Lansarea va fi susținută și de acțiuni promoționale, printre care un concurs prin care 20 de clienți pot câștiga câte un burrito gratuit pe săptămână, timp de un an.

Primul restaurant va crea aproximativ 15 locuri de muncă. Odată cu dezvoltarea rețelei la nivel național, Burrito Madre estimează că va genera peste 300 de locuri de muncă directe în următorii cinci ani.

Extinderea va aduce oportunități și pentru furnizorii locali și regionali, companiile de logistică și alți prestatori de servicii. În selecția furnizorilor, compania va urmări respectarea standardelor sale de calitate și a cerințelor specifice rețetelor Burrito Madre.

Strategia de dezvoltare include atât restaurante în centre comerciale, cât și locații stradale, cu păstrarea standardelor de calitate și servire ale brandului în întreaga rețea. Pe termen lung, Burrito Madre vizează venituri anuale de 10–15 milioane de euro în România.

Despre Burrito Madre și Street Guys Hospitality

Burrito Madre este un lanț de restaurante fast-casual cu preparate de inspirație mexicană, fondat în 2014, la Belgrad, în Serbia. Brandul operează în prezent 20 de restaurante în șase orașe din Serbia: Belgrad, Novi Sad, Šabac, Pančevo, Čačak și Kragujevac. Pentru 2026, Burrito Madre estimează venituri de aproximativ 10 milioane de dolari.

Burrito Madre face parte din Street Guys Hospitality, un grup internațional din industria ospitalității, cu sediul central în Statele Unite. Portofoliul grupului include și Ambar, un concept de restaurante cu specific balcanic, lansat în Washington, D.C. și extins prin locații în nordul Virginiei și Chicago, precum și operațiuni de alimentație publică în Aeroportul Nikola Tesla din Belgrad. Street Guys Hospitality operează 25 de restaurante și unități de alimentație publică, are peste 400 de angajați și înregistrează venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.