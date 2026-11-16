Bursa de la București a câștigat aproape 19 miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat, în această săptămână, peste 18,66 miliarde de lei la capitalizare (+2,69%), în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 178,96 milioane de lei (-39,18%), potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 711,21 miliarde de lei, în perioada 9 – 13 noiembrie 2026, în creștere față de săptămâna 2 – 6 noiembrie 2026, când aceasta s-a situat la 692,55 miliarde de lei. Tranzacțiile cu acțiuni au generat, în această săptămână, un rulaj de 277,72 milioane de lei, mai mic decât în săptămâna anterioară, când s-au consemnat tranzacții de 456,69 milioane de lei.

Indicele principal BET a închis săptămâna la 34.516,49 puncte.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost marți, 10 noiembrie, când s-au consemnat schimburi de 93,17 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost vineri, 13 noiembrie, cu tranzacții de 32,48 milioane de lei.

Acțiunile Societății Energetice Electrica au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 55,12 milioane de lei și o apreciere a cotațiilor de 1,83%, urmate de acțiunile Băncii Transilvania, cu 53,51 milioane de lei și o creștere de 1,09%, respectiv cele ale OMV Petrom, cu 32,25 milioane de lei și o apreciere de 1%.

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Artego (+27,07%), Rompetrol Rafinare (+23,27%) și IAR Brașov (+15,50%).

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Armătura (-16,54%), Prefab (-8,41%) și UAMT (-8,05%).