Business cu profit la sticlă

În urmă mai bine de un deceniu, Jacques-Edouard Săvoiu prelua conducerea Sarom Packaging, businessul fondat de tatăl său în 1992. Astăzi, compania a ajuns unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața ambalajelor de sticlă, cu afaceri de 17 milioane de euro pe piața românească și investiții, în ultimii doi ani, de peste 3 milioane de euro în cercetare-dezvoltare.

Și-a dorit propriul business încă de la o vârstă fragedă, iar primele planuri de afaceri și încercări datează încă din perioada adolescenței. Jacques-Edouard Săvoiu locuia atunci în Franța, așa că a avut parte de mult mai multe oportunități pentru a-și cultiva spiritul antreprenorial. Unul dintre primele demersuri serioase a fost în 2006, când a ales să importe în Franța mașini produse și vândute în Statele Unite. „Deși rezultatele comerciale au fost destul de limitate, proiectul a fost unul educativ și formator”, își amintește astăzi Jacques-Edouard Săvoiu, CEO Sarom Packaging. Mai târziu, în 2008, mânat de aceeași dorință, alături de un prieten din copilărie lansa un brand de haine streetwear în Franța. În cele din urmă, începuse să lucreze la un proiect din domeniul alimentației publice, evaluând posibilitatea de a introduce pe piața românească un lanț de restaurante în regim de franciză, provenit tot din Statele Unite, în anul 2010. „Deși acest proiect nu s-a concretizat, câțiva ani mai târziu am constatat că acel lanț de restaurante intrase pe piață. De fapt, în cercul meu, atât în familie, cât și pe parcursul studiilor superioare, am fost mereu înconjurat de persoane orientate spre antreprenoriat și spre ideea de a crea afaceri”, explică antreprenorul parcursul său în lumea businessului.

Business-ul crește bine în România

Sarom Packaging fusese fondată în primii ani de după Revoluție, la inițiativa tatălui, care a lucrat timp de câteva decenii alături de grupul francez de renume în industria sticlei Saint-Gobain. În 2013, Jacques-Edouard Săvoiu, care la rândul său „își făcuse ucenicia” la gigantul francez, s-a stabilit în România pentru a prelua conducerea businessului și pentru a dezvolta, alături de fratele său, care îi este și asociat, compania prin diversificarea portofoliului de produse și extinderea rețelei de distribuție. Au pornit la drum, pentru a duce la un alt nivel ceea ce construise, deja, tatăl lor, cu o investiție de circa 150.000 euro, bani care au provenit din economii personale și un parteneriat strategic, ceea ce le-a permis să finanțeze primele producții și acțiuni comerciale. La acea vreme, își amintește că piața era competitivă, însă au atras primii clienți printr-o „combinație de calitate superioară și prețuri competitive”. În acestă perioadă, lucrurile au funcționat foarte bine, ala că au apărut noi planuri ambițioase. De exemplu, investițiile realizate în ultimii doi ani de către Sarom Packaging se ridică la 3 milioane de euro, fiind direcționate către partea de cercetare – dezvoltare, achiziție de echipamente și drepturi de proprietate intelectuală, extinderea echipei și a capacității de stocare. Toate aceste investiții strategice au culminat cu elaborarea unei colecții cu zece modele de sticle premium de vin în contextul în care peste 80% dintre jucătorii de pe piața de vin îmbuteliat folosesc ambalajele de sticlă standard. Aceasta se numește Danube Wine Collection și a fost lansată în primele zile ale anului. „Prin această colecţie de rafinament încercăm să facem sticla de specialitate mult mai accesibilă unui spectru cât mai larg de clienţi, inclusiv producătorilor mai mici de vin care, poate, nu dispun de bugete mari, însă au dorinţe de poziţionare înspre zona premium. Din informaţiile noastre, este prima iniţiativă de acest gen a unui producător de sticlă din Romania. La nivel de tipologie de clienţi, ne adresăm, în special, celor care se identifică drept «challengers» în piaţa sau categoria lor, branduri curajoase care îşi doresc o imagine pe măsură”, explică Jacques-Edouard Săvoiu.

Vulnerabilități și oportunități

Provocările pentru cele trei companii de sub umbrela Sarom, au fost diferite în 2023 și 2024, dar asta nu înseamnă că impactul acestora nu se va resimți și în 2025. Acum doi ani, mărturisește Jacques-Edouard Săvoiu, a existat o lipsă importantă de capacități de producție de sticlă, cu precădere pentru partea de food and beverages, iar dificultatea principală a fost să poată asigura continuitatea livrărilor. Producția din Ucraina fiind afectată, cererea a crescut mai mult decât oferta, iar, în același timp, s-au înregistrat creșteri semnificative ale costurilor materiilor prime și energiei, precum și cu fluctuații în lanțurile de aprovizionare, adică aspecte critice în industria producției de sticlă. „Pentru a gestiona aceste provocări, am implementat strategii de diversificare a furnizorilor de materii prime, optimizare a proceselor de producție și investiții în tehnologii eficiente energetic. Anul 2024 a fost un an cu provocări. Alegerile din SUA, cuplat cu cele naționale au adus un sentiment de prudență excesivă. Scăderea consumului a afectat mediul de afaceri și a decalat multe investiții în capacități noi de producție pentru anul 2025”, explică CEO-ul Sarom.

În condiţiile în care în Uniunea Europeană şi nu numai se pune tot mai mult preţ pe sustenabilitate şi pe creşterea ratei de reciclare, piaţa producţiei ambalajelor din sticlă a devenit hipercompetitivă în ultimii ani. În plus, sticla este cel mai uşor material de reciclat din punct de vedere al eficacităţii, putând fi refolosită în proporţie de 100%. Totodată, UE este unul dintre cei mai mari producători de sticlă din lume, producţia în anul 2020 fiind de 36,8 milioane de tone, mai bine de 60% dintre acestea fiind folosită pentru realizarea de recipiente. „Consumul pieței locale de recipiente din sticlă pentru industria food and beverages din România este estimată între 250.000 de tone de sticle pe an, până la maxim 300.000 de tone de sticle, în cele mai optimiste estimări. Pentru a prevede o creștere a nevoilor de recipiente din sticlă este necesar să se continue investițiile de către industriile din România, pentru a crește capacitățile de producție și a întări posibilitățile comerciale în mod special către export”, mai spune CEO-ul companiei. În prezent, Sarom Packaging furnizează o varietate de ambalaje din sticlă, adaptate nevoilor specifice ale clienților. „Printre cele mai solicitate produse se numără sticlele pentru vinuri, bere, băuturi spirtoase și răcoritoare, alături de borcane pentru sectorul alimentar și flacoane destinate industriei farmaceutice. Ne adresăm atât companiilor mari, cu tradiție, cât și afacerilor la început de drum, oferind soluții personalizate și consultanță pentru a răspunde cerințelor unice ale fiecărui client”, spune Jacques-Edouard Săvoiu.

În cadrul grupului de firme Sarom sunt trei companii cu domenii de activități diferite, însă complementare: Sarom Packaging este specializată în ambalajele de sticlă, care are rolul să manufactureze și să distribuie recipiente din sticlă destinate pieții Food and Beverages. Romgallia Packaging este compania specializată în ambalaje de sticlă menită să răspundă solicitărilor venite din piața farmaceutică, veterinară și cosmetică, iar Sarom Capital Investments este gândită să susțină, să finanțeze și să dezvolte companii private care operează în diverse domenii de activitate, prin aport de capital, suport strategic și stimularea inovației.