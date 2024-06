Businessul bate filmul

După ce și-a pregătit cu multă muncă o carieră în industria filmului, Andrei Sota a adaptat scenariul și a ajuns să aibă succes cu un business din domeniul consultanței. Antreprenorul, pentru care conceptul de start-up nu este o noutate, a creat Signal Sigma, o platformă care în doar câțiva ani s-a impus pe piața globală.

Andrei Sota a plecat în 2003 în SUA să studieze regie și producție de film la New York Film Academy. Apoi, și-a aprofundat cunoștințele în domeniu absolvind cursurile Universității Media din București. După o experiență bogată, care a inclus și gestionarea zonei comerciale din businessul cinematografic, a ajuns să regizeze un film despre care se poate spune că a schimbat vieți. Este vorba de Toxic, un documentar bazat pe ideile și studiile profesorului Gheorghe Mencinicopschi care tratează în detaliu industria alimentară și explică felul în care mâncarea ajunge de la producător la consumator. Anul 2013, cel în care a fost lansat filmul, este și cel care marchează implicarea lui Andrei Sota în organizarea celebrului festival de film Sundance. Astfel, de mai bine de un deceniu, el este, în regim de voluntariat, Press line manager în timpul evenimentului, ocupându-se inclusiv de organizarea covorului roșu înaintea premierelor de film sau de comunicarea cu publicul și cu presa. Însă, spre deosebire de această pasiune, în care a investit timp, Andrei Sota mai avea una în care investea și bani: antreprenoriatul. Totuși, nu se poate trage o linie de demarcație clară între cele două. El a avut și propria casă de producție, iar experiența cumulată în cinematografie a fost sursă de inspirație pentru un business din domeniul agriculturii. „În timp ce realizam Toxic, am pus bazele unei sere de roșii cherry. Timp de câțiva ani, am vândut roșii cherry în cele mai mari lanțuri de magazine: Kaufland, Billa, Carrefour. La un moment dat am făcut un exit și pentru asta a trebuit să facem o evaluare a businessului luând în calcul atât aspecte tangibile, cum ar fi terenul, echipamentele efective, cât și pe cele intangibile, cum ar fi contractele de desfacere și multiplul producției, al profitului”, explică Andrei Sota. Acela a fost momentul în care a descoperit bursa. „Am realizat că investitorii evaluează companii zi de zi pe bursă, pentru că asta face bursa, oferă o cotație asupra valorii diverselor companii. M-a captivat subiectul acesta și am vrut să îmi deschid propriul meu cont de tranzacționare”, spune antreprenorul. În primii ani nu i-a mers grozav, pentru că teoria nu prea se potrivea cu practica. Dar asta nu l-a descurajat ci, mai mult, l-a obligat să inoveze. „Finanțele moderne au foarte mare legătură cu tot ce înseamnă tradingul algoritmic, cu asistența unui sistem sau a unui computer care să te ajute să iei decizii. Am realizat atunci că pentru a avea un avantaj real față de ceilalți participanți la piață trebuie să învăț să programez și să folosesc volume mari de date astfel încât să ajung repede la niște concluzii analizând piața întreagă, nu manual câte o companie. Să filtrez toate informațiile astfel încât să iau cele mai bune decizii investiționale”, explică Andrei Sota care a fost punctul de plecare al businessului său.

Nașterea unei aplicații

Totul a plecat de la propria nevoie, aceea de a avea un instrument care să-l ajute în strategia de investiții. „Am început prin a programa un mic computer Raspberry Pi, care era conectat la internet non stop și care rula niște algoritmi destul de basic, dar care ușor-ușor m-au ajutat să îmi verific tezele de investiție și să îmi dau seama ce funcționează și ce nu din ce am gândit eu. Ulterior a fost nevoie de un upgrade al calculatorului și am învățat să programez mai bine. Și pentru că era vorba de banii mei și lucrurile deveneau din ce în ce mai complexe, am început să pun la punct diverse instrumente de vizualizare ale deciziilor investiționale și ale analizelor computerizate pe care le făceam. Acestea, puse laolaltă, au început să arate ca o platformă de cercetare cu instrumente profesionale și vandabile”, își amintește antreprenorul. Văzând ce a reușit să obțină, i-a venit ideea de a face o platformă web care să integreze tool-urile investiționale și să le vândă „ca aplicatie de cercetare independentă”. Investiția cumulată a fost de peste o sută de mii de euro, din fonduri proprii, iar tot proiectul a fost realizat în trei ani. Încă de la început, lucrurile au funcționat de minune. Secretul a fost că a știut să targeteze piața globală și nu s-a limitat la clienții români. Astfel, de departe, cei mai mulți utilizatori vin din Statele Unite. Explicația este simplă: acolo cultura de a investi la bursă este cea mai dezvoltată, este un lucru obișnuit să fii implicat în bursă și să îți gestionezi singur economiile. În plus, explică antreprenorul, acolo investitorii au portofolii suficient de mari cât să susțină prețul unui abonament pentru o platformă de cercetare. „Cel mai comun tip de abonament pe care îl avem este cel lunar, la 50 de dolari, care include toate facilitățile platformei de cercetare. Exista și o variantă mai simplă, care include mai puține facilități și care costă 25 de dolari/lună”, își expune Andrei Sota politica de abonamente. Banii însă sunt destul de puțini raportat la succesul celor care folosesc instrumente Signal Sigma. „Cel mai important rezultat financiar este performanța portofoliilor și a produsului în sine, pentru că la sfârșitul zilei oamenii vor să vadă că se acumulează bani în conturile lor. Am avut o creștere de peste 20% pe portofoliile noastre de acțiuni, am supraperformat piața și indicii pe care ni i-am propus, cu marje destul de mari”, arată antreprenorul. Pentru viitorul apropiat, Andrei Sota vrea să continue dezvoltarea aplicației, diversificând opțiunile pe care le au utilizatorii, și să crească investițiile în marketing la nivel global.

Concept

Signal Sigma este, la origine, un serviciu de consultanță. Acesta a fost completat de o aplicație web, iar amândouă segmentele au ca ofertă cercetarea financiară. Pe platformă, clienții pot să vadă astfel instrumentele care răspund cel mai bine cerințelor investiționale, adică să analizeze aspecte precum volatilitate, lichiditate, parametri de randament. Serviciul de consultanță are autorizarea ASF.