Bușoi: Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%

Depozitele de gaz în România sunt peste media europeană și peste ținta de 80%, consumatorii casnici fiind asigurați și din punct de vedere al prețului, dar și al cantității, la fel și sistemele de încălzire centralizată, a declarat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, la Forumul Gazelor Naturale.

Totodată, el a atras atenția asupra necesității de a reduce în continuare deficitul bugetar, astfel că nu se va putea acorda sprijin marilor consumatori de electricitate și de gaze naturale în vederea acoperirii diferenței de preț pe facturi.

‘Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80%, care a fost asumată prin legislația europeană pentru 1 octombrie. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț, și ca și cantități, la fel și sistemele de încălzire centralizată. În schimb, sigur nu avem încă o soluție – și va trebui să o găsim împreună – contextul nevoii de a reduce în continuare deficitul bugetar. Nu avem resurse bugetare să acomodăm noi cheltuieli sau sprijin pentru diferența de preț pe facturi pentru marii consumatori de electricitate și de gaz natural. Și, aici, evident, lucrurile sunt extrem de îngrijorătoare’, a transmis Bușoi.

Potrivit acestuia, prețurile la gaze s-au dublat în octombrie 2026 raportat la perioada similară a anului trecut, cauza principală fiind conflictul din Orientul Mijlociu.

‘Vorbim de prețuri la gaze de 80 euro, față de octombrie 2025, când erau și oferte de 30-35 euro, deci de mai bine de două ori mai mari. Cauza principală o știm cu toții – conflictul din Orientul Mijlociu, blocarea Strâmtorii Ormuz, dar și deteriorarea unor capacități de producție din Qatar în primele zile ale conflictului, care necesită până la aproape un an pentru refacere. Și, atunci, ne confruntăm cu o competiție puternică între Asia și Uniunea Europeană pentru gazul lichefiat care vine din Statele Unite ale Americii. Aici, sigur, este foarte important să reafirm încă o dată sprijinul și parteneriatul esențial cu SUA. În 2022, fără gazul lichefiat, Uniunea Europeană ar fi intrat într-o criză profundă’, a susținut el.

Bușoi a dat asigurări că nu se așteaptă repetarea situației din 2022, însă la nivelul UE există ‘multă îngrijorare’ cu privire la evoluția prețurilor la gazele naturale.

‘Nu ne așteptăm la repetarea situației din 2022. Niciun expert, nici analiza ultimului Consiliu de energie din Dublin – miniștrii energiei din Uniunea Europeană – nu duc către această direcție, dar există multă îngrijorare în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul la gazul natural, care, evident, influențează prețul la electricitate. Avem și scrisoarea comisarului european (pentru energie și locuințe – n. r.) Dan Jorgensen. Există și unele temeri – de curând, Politico a venit cu o analiză foarte interesantă legată și de accesul la cantități, efectiv dincolo de prețurile foarte mari. Sigur că fiind cel mai mare producător de gaz natural din Europa, în acest moment România are o oarecare protecție’, a susținut secretarul de stat.

Reprezentantul Ministerului Energiei este de părere că, odată cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz se așteaptă ‘o oarecare normalizare a prețurilor’ la gazele naturale.

‘Odată ce se va redeschide Strâmtoarea Ormuz se așteaptă și o oarecare normalizare a prețurilor, ceea ce va genera și pentru Uniunea Europeană cumva o situație în care să accepte că în continuare proiectele de gaz natural trebuie susținute, nu finanțate, nu granturi, nu instrumentele de finanțare. Înțelegem că acolo focusul este pe tehnologiile curate și pe regenerabile, dar cel puțin partea de bănci comerciale și de permetting (autorizare/obținere de permise – n. r.) să continue să fie atractivă pentru investițiile în gaz natural. Eu am spus constant în ultimele 6-7 reuniuni ale consiliilor de energie, consiliul de miniștri ai energiei din Uniunea Europeană, la care am participat: este mai avantajos pentru Uniunea Europeană să producă gaz natural pe teritoriul său. Tehnologiile sunt de ultimă generație, locuri de muncă și taxe. În ceea ce privește protecția mediului, avem garanția că sunt standarde mult mai înalte decât să spunem în nordul Africii – nu vorbesc de SUA și de Norvegia care au standarde de mediu înalte, vorbesc de alte țări din care Uniunea Europeană importă gaz natural. Și atunci de ce să nu facem aceste investiții pe teritoriul Uniunii Europene, mai ales că trebuie să eliminăm total importurile din Rusia?’, a adăugat Bușoi.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a participat, luni, la cea de-a VIII-a ediție a Forumului Gazelor Naturale: Rolul Gazelor Naturale în reindustrializarea României, eveniment organizat de Financial Intelligence în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă.

Agenția Națională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului.