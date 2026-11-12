Câștigul salarial mediu net a crescut la 5.717 lei în septembrie; câștigul salarial real a fost mai mic (INS)

Câștigul salarial mediu brut a fost, în septembrie 2026, de 9.532 lei, cu 35 lei (+0,4%) mai mare decât cel înregistrat în luna august 2026, iar câștigul salarial mediu net a fost de 5.717 lei, în creștere cu 29 lei (+0,5%) față de luna precedentă, conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5%.

Indicele câștigului salarial real a fost 98,5% în luna septembrie 2026 față de luna septembrie 2025 și de 99,7% față de luna august 2026.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației (13.513 lei) și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (13.336 lei), iar cele mai mici în alte activități de servicii (2.982 lei) și în pescuit și acvacultură (3.005 lei).

În luna septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, nivelul câștigului salarial mediu net a crescut în majoritatea activităților din sectorul economic, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile au fost determinate de realizările de producție ori încasările mai mari, în funcție de contracte sau proiecte.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu 13,4%, și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, cu 12,7%.

Creșteri cuprinse între 5,5% și 10% s-au înregistrat în extracția minereurilor metalifere, activități de servicii anexe extracției, fabricarea produselor din tutun, industria metalurgică, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei, prepararea și vopsirea blănurilor, precum și în activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate și activități de management și de consultanță în management.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna august 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici, în funcție de contracte sau proiecte.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de jocuri de noroc și pariuri, cu 9,3%.

Scăderi cuprinse între 5,5% și 7% au fost consemnate în activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și activități de editare muzicală, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, precum și în activități juridice și de contabilitate.

Totodată, scăderi între 2,5% și 5% s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, activități de difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câștigul salarial mediu net a scăzut ușor în sănătate și asistență socială (-0,5%), respectiv în administrația publică (-0,2%), în timp ce în învățământ a crescut cu 1%.

Potrivit INS, evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.