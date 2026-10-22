CE va investiga modul în care Booking.com combate escrocheriile și fraudele în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Comisia Europeană a anunțat miercuri că a inițiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca Booking.com să fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin faptul că nu a evaluat cu diligență sau nu a atenuat în mod eficace riscurile legate de listările frauduloase și escrocheriile de phishing.

Este posibil ca platforma să fi încălcat, de asemenea, Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce privește transparența, deoarece nu a etichetat în mod clar drept anunțuri acele anunțuri ale căror furnizori au plătit pentru o poziție mai bună în rezultatele căutării afișate utilizatorilor, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Printre domeniile investigate se află listări frauduloase și neconforme pe Booking.com. Comisia va examina dacă furnizorul Booking.com a identificat și a evaluat în mod corespunzător riscurile sistemice legate de diseminarea conținutului ilegal. Listările false, cum ar fi pentru proprietățile inexistente, frauda de uzurpare a identității și ofertele de cazare neconforme, pot avea efecte negative asupra protecției consumatorilor. Investigația va evalua, de asemenea, dacă platforma a pus în aplicare măsuri eficace pentru a atenua aceste riscuri, inclusiv prin eliminarea listărilor frauduloase și neconforme.

De asemenea, sunt anchetate escrocherii de phishing care exploatează datele rezervărilor și ale oaspeților Booking.com. Comisia va investiga, de asemenea, dacă furnizorul Booking.com a evaluat cu atenție și a abordat riscurile pe care înșelătoriile de tip phishing le prezintă pentru consumatori. În special, investigația se va concentra asupra riscurilor legate de modul în care datele privind rezervările și oaspeții sunt partajate cu furnizorii de servicii de cazare, precum și asupra proiectării și funcționării serviciului de mesagerie al Booking.com. Executivului comunitar va examina, de asemenea, dacă societatea a instituit garanții suficiente pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor pentru a efectua phishing și a solicita plăți frauduloase.

Vor fi anchetate și listările amplificate plătite nu pot fi identificate în mod clar ca reclame. În cele din urmă, Comisia va investiga dacă Booking.com respectă obligațiile de transparență în materie de publicitate prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.

Furnizorii de cazare își pot face anunțurile mai vizibile în rezultatele căutării Booking.com plătind un comision mai mare. Utilizatorii ar trebui să poată recunoaște în mod clar că aceste ‘liste amplificate’ sunt, de fapt, reclame. Executivul comunitar va examina, de asemenea, dacă, pentru fiecare reclamă afișată pe Booking.com, utilizatorii pot vedea cu ușurință cine este în urmă, cine a plătit pentru ea, de ce o văd și cum pot modifica setările care determină ce reclame văd.

În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, utilizatorii au dreptul să înțeleagă când și în numele cui le este afișat un anunț. Fără aceasta, ei nu pot ști dacă o listă apare în mod vizibil pentru că corespunde căutării lor sau pentru că furnizorul de cazare a plătit pentru această vizibilitate.

Dacă ar fi dovedite, aceste deficiențe ar constitui încălcări ale articolelor 34 și 35 din Regulamentul privind serviciile digitale, care obligă platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari să identifice, să analizeze, să evalueze și să atenueze riscurile sistemice; și articolul 26 alineatul (1), care impune furnizorilor de platforme online să se asigure că utilizatorii pot identifica în mod clar reclamele și informațiile despre acestea.

Comisia va efectua cu prioritate o investigație aprofundată, continuând să colecteze dovezi, de exemplu prin trimiterea de cereri suplimentare de informații, prin desfășurarea de interviuri sau inspecții.

Deschiderea procedurilor oficiale împuternicește, de asemenea, Comisia să ia măsuri suplimentare de asigurare a respectării legislației, cum ar fi măsuri provizorii și decizii de neconformitate. De asemenea, Comisia este împuternicită să accepte angajamentele oferite de Booking.com pentru a remedia aspectele care fac obiectul procedurilor.

Deschiderea procedurii oficiale nu aduce atingere niciunui rezultat final sau niciunei decizii finale și nici nu are un impact asupra acțiunilor de asigurare a respectării legislației întreprinse de alte autorități în temeiul altor cadre de reglementare.

Deschiderea procedurilor oficiale îi scutește pe coordonatorii serviciilor digitale sau pe orice altă autoritate competentă a statelor membre ale UE de competențele lor de a supraveghea și de a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale în legătură cu presupusa încălcare a articolului 26 alineatul (1) în ceea ce privește comportamentul care face obiectul procedurilor.

Decizia Comisiei urmează unei investigații preliminare, care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor prezentate de Booking.com în 2026 și în ultimii trei ani, informații publicate în rapoartele sale de transparență și răspunsurile companiei la solicitările oficiale de informații ale Comisiei trimise la 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026. Comisia cooperează cu Autoritatea neerlandeză pentru consumatori și piețe, coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este stabilită Booking.com, în ceea ce privește supravegherea Booking.com în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

Booking.com a fost desemnată platformă online foarte mare în temeiul Regulamentului UE privind serviciile digitale la 25 aprilie 2023.