Cea mai mare ofertă de acțiuni din istorie nu a reușit să convingă investitorii. Anthropic a atras 107,3 miliarde de dolari, însă debutul spectaculos pe bursă s-a transformat rapid într-o dezamăgire. Acțiunile au pierdut aproape 16% față de maximul primei sesiuni, iar indicii bursieri americani au închis cu scăderi de peste 2%, punctează Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Deschiderea primei zile de tranzacționare a oferit un nivel maxim de 115 dolari, însă pe parcursul sesiunii, titlurile au coborât, ajungând la 97,17 dolari la închidere. Față de prețul din ofertă, avansul este de 17%, oferind o capitalizare totală de aproximativ 1,8 trilioane de dolari.

Record istoric, piețe pe roșu

Succesul ar putea masca, însă, unele ezitări și riscuri, chiar înainte de a privi la reacția generală a indicilor bursei americane. Nasdaq100 a pierdut 2,3%, iar S&P500 2%, într-o sesiune care se aștepta a fi una cu motive de sărbătoare. În sesiunea asiatică, indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu 5,1% iar cel din Coreea de Sud cu 5,2%. Indicele DAX al bursei germane pierdea 1,35 la ora 11. În România, bursa pare mai puțin tulburată: BET cobora cu doar 0,3% la aceeași oră, subliniază Claudiu Cazacu.

Schimbarea de atitudine față de titlurile asociate cu AI este vizibilă în cazul Nvidia, investitor și furnizor cheie al Anthropic, care a pierdut încă 3,3% ieri, aducând declinul la 21,8% de la admiterea legăturii extraconjugale de către Jensen Huang, și la un nivel adânc de 39,8% din maxime în doar o lună și jumătate. Cotațiile de acum sunt cele văzute abia în iunie 2025.

Nvidia a adâncit dezamăgirea

Ar fi fost primirea în piață a Anthropic foarte diferită dacă Nvidia ar fi evitat cutremurul dezvăluirilor și plecării lui Huang (în timp ce voci ale unor investitori solicită readucerea sa la cârmă)? Este un factor important, dar probabil depășit de rezultatul alegerilor, de măsuri referitoare la centrele de date și preocuparea privind costul finanțării valului gigantic de investiții în AI.

Astfel, procentele de scădere de peste 2% ale indicilor americani din prima zi pe piață a Anthropic sunt relevante, dar și explicabile. Volatilitatea a crescut în ultimele ședințe, iar riscul unui nou episod de ajustare în zilele următoare este, la rândul său, în ascensiune.

Pentru SpaceX, cealaltă mare ofertă de anul acesta, primele trei sesiuni au fost de creștere, după care a urmat aproape o lună și jumătate de corecții aproape înjumătățind cotația. Investitorii au făcut un mare salt de încredere în IPO atunci, revizitat ulterior, iar un salt amplu le este solicitat și acum. Față de veniturile de 33,24 miliarde ale primelor 9 luni, valoarea de piață a Anthropic pare dintr-un alt univers.

Trendul de creștere a veniturilor este, la rândul său, stratosferic: de peste 12 ori față de anul anterior. Pentru 2027 prognoza medie a Goldman Sachs este de 136 miliarde de dolari, mai mult decât dublul veniturilor estimate în 2026, de 52-53 miliarde de dolari. Viteza, însă, ar putea încetini suplimentar, iar profitabilitatea se lasă așteptată.

Ținând seama de piața potențială și de posibilitatea de a crea nișe și tehnologii încă de domeniul imaginației, prețul ar putea fi înțeles drept justificabil, într-un orizont mai larg, de câțiva ani. În prezent, compania cu o valoare de piață depășită doar de nume grele, cu vechime (Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon și SpaceX), este asaltată de concurența modelelor de tip deschis, care oferă acces la sisteme cu performanțe sub cele oferite, dar la costuri cu mult mai mici.

Cât mai valorează promisiunea AI?

Percepția vizavi de potențialul tehnologiei va fi esențială pentru a contracara valul de reținere care ar putea vira chiar spre pesimism în legătură cu AI și costurile financiare asociate, arată Claudiu Cazacu.

Anthropic este, în prezent, cel mai simplu și direct mod în care investitorii își pot arăta ”sentimentele” față de AI. E drept, vorbim despre modele de tip proprietary, nu cele deschise, însă tocmai cele care conduc clasamentele de performanță la nivel global.

O calitate care vine cu costuri, deseori, mult mai ridicate față de cele ale unor modele aflate în relativă apropiere. Cât de repede vor putea fi monetizate și chiar menținute avantajele tehnice ale Anthropic va juca un rol esențial în traiectoria pe termen lung a acțiunii. Până atunci, este posibil ca, dincolo de fluctuațiile naturale ale primelor sesiuni, tendința să fie una descendentă, pentru o vreme. Deși potențialul tehnologiei este deosebit de ridicat, se pornește de la niveluri de evaluare înalte, într-un context de piață rezervat, cu modele open-source din China, dar și o concurență strânsă cu OpenAI și alții.

Presiunea unor acțiuni disponibile la vânzare treptat acționează în defavoarea prețului: la jumătatea lui decembrie încă 6% din acțiuni sunt disponibilizate, iar pe 5 ianuarie, alte 6%. Expirarea restricțiilor acționează în sensul unui volum mai mare potențial de vânzare, punctează reprezentantul XTB România.

Înaintea deschiderii sesiunii americane, acțiunile sunt indicate a deschide în scădere. Prima zi de tranzacționare a Anthropic a însemnat o mare dezamăgire pentru investitorii expuși la indicii bursieri americani, în contrast cu speranțele de aport de optimism din partea listării. În zilele și săptămânile următoare, pentru acțiunile Anthropic, vești foarte bune vor fi necesare pentru a îndepărta riscul unor corecții suplimentare.