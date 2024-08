Cel mai mare salon european de jocuri video îşi deschide porţile pentru publicul larg

Sute de mii de pasionaţi de jocuri video se îndreaptă spre oraşul german Koln, unde până duminică are loc Gamescom, cel mai mare salon european dedicat jocurilor video, unde fanii vor putea teste noutăţile din sector, în pofida absenţei giganţilor japonezi Nintendo şi Sony, transmite AFP.

Fanii vor avea în special ocazia de a testa, în avanpremieră, jocuri precum ‘Star Wars Outlaws’ de la Ubisoft, care este programat să fie lansat pe piaţă în data de 30 august, sau ‘Dragon Ball Sparking! Zero’ de la Bandai Namco, aşteptat cu nerăbdare de fani, înainte de lansarea sa pe piaţă, în data de 8 octombrie.

Împărţiţi între zeci de pavilioane din cadrul centrului expoziţional Koelnmesse, peste 1.400 de expozanţi, incluzând atât studiouri, editori de jocuri şi firme specializate, se reunesc pe o suprafaţă de peste 230.000 de metri pătraţi.

„După creşterea puternică înregistrată anul trecut, ne aşteptăm să stabilim nou recorduri la Gamescom, cu şi mai mulţi expozanţi şi o mai mare participare internaţională”, declara la mijlocul lunii iulie directorul evenimentului, Tim Endres.

Aproape 320.000 de vizitatori au fost înregistraţi la ediţia din 2023 şi în acest an organizatorii Gamescom speră să revină la cifrele de frecventare de dinainte de pandemie, adică aproximativ 370.000 de participanţi.

Ediţia din acest an este şi prima ediţie a salonului din Germania, după ce în luna decembrie a anului trecut organizatorii salonului E3 de la Los Angeles, principalul concurent american, au anunţat că vor pune punct acestui eveniment, care nu a reuşit să supravieţuiască după ediţiile anulate în timpul pandemiei.

Pentru pasionaţii jocurilor video, după un an 2023 plin de noutăţi, cu succese precum ‘Hogwarts Legacy’ şi ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, precum şi în aşteptarea uriaşului ‘Grand Theft Auto VI’, programat să apară pe piaţă anul următor, 2024 a fost până acum mult mai modest în termeni de titluri de răsunet. Însă finalul anului se anunţă mai entuziasmant pentru pasionaţii de jocuri video, odată cu lansarea ‘Assassin’s Creed Shadows’ de la Ubisoft în data de 15 noiembrie şi a ‘Indiana Jones şi Marele Cerc’ care va fi lansat de studioul Machinegames în data de 9 decembrie.

Cei doi giganţi japonezi ai jocurilor video, Sony şi Nintendo, au spus pas ediţiei din acest an a Gamescom, preferând să se concentreze pe evenimentele organizate online pentru a-şi anunţa noutăţile. Asta lasă loc liber Microsoft şi consolei sale Xbox, grupul american promiţând „cel mai mare salon de până acum” la salonul german cu peste 50 de jocuri prezentate.

Însă evenimentul de la Koln este şi o ocazie pentru unii dezvoltatori să îşi testeze creaţiile în rândul publicului. „Astfel pot să văd ce le place cel mai mult şi ce nu le place. Asta ne ajută să identificăm potenţialele probleme”, a declarat Marina Diez, care a venit la Gamescom pentru a prezenta jocul ‘The Berlin Apartment’, creaţie a studiului independent german BTF.

În culise, în spatele standurilor, creatorii şi editorii se întâlnesc pentru a discuta, a găsi finanţare sau a identifica posibilele succese viitoare. „Pe partea business, seamănă puţin cu Festivalul de la Cannes”, spune David Rabineau, director al studioului independent francez Homo Ludens.

Miza este una importantă pentru că industria jocurilor video a cunoscut un an dificil, marcat de închideri de studiouri şi valuri de concedieri. Potrivit datelor colectate de site-ul de specializate Game Industry layoff, cel puţin 11.000 de profesionişti din sector şi-au pierdut locul de muncă la nivel mondial în primele şapte luni din 2024, adică mai mulţi decât în întregul an 2023 (aproximativ 10.500).