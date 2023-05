Cele mai căutate destinații turistice pentru vacanțele de vară din 2023

Tendințele anului 2023 în turism s-au profilat deja. Mai multe agenții din România au estimat o creștere semnificativă a numărului de cereri, cu până la 30% față de anul trecut, care a fost mai bun decât 2019, ultimul an anterior pandemiei. Destinațiile pe care le-au ales românii în acest an continiuă tendințele ultimei perioade, iar ofertele au fost deja create astfel încât să satisfacă nevoile și dorințele românilor care vor să călătorească din ce în ce mai mult. Într-un top al destinațiilor preferate de români anul acesta, în afară de zonele turistice din România, sunt Turcia, Grecia, Egipt și Bulgaria, iar foarte multe cereri sunt pentru circuite în Europa.

Fiecare agenție de turism are deja un top 3 al celor mai căutate destinații, iar în general, aceste preferințe coincid, chiar dacă ofertele sunt diferite de la o agenție la alta. Am ales cele mai căutate destinații care se regăsesc în topul celor mai multe agenții de turism din România, în acest moment, pentru a creiona o imagine de ansamblu al hărții vacanțelor din 2023.

Antalya ocupă primul loc în topul preferințelor românilor care vor să meargă în vacanța de vară prin agenția Paralela45. Pentru ca a crescut numărul de cereri, prețurile oferite de agențiile de turism pentru vacanțe all inclusive, la hoteluri de 4 și 5 stele, pe malul mării, sunt foarte avantajoase. „Avem pachete turistice cu șapte nopți de cazare, cu zbor charter, de la 378 de euro de persoană persoană, cu all inclusive, la un hotel de 4 stele, sau de la 396 de euro de persoană, la un hotel de 5 stele. Spre Antalya se zboară în vara aceasta din aproape toate orașele care au aeroport, inclusiv din Brașov, de unde avem două zboruri pe săptămână. Sunt multe cereri și pentru zborurile charter din Constanța și Satu Mare”, explică Corina Enache, director de vânzări Paralela45.

Aproape la fel de multe cereri sunt și pentru Grecia, mai ales pentru insula Creta, cu zbor charter inclus. Prețul unui pachet de vacanță de șapte nopți pornește de la 388 de euro de persoană, la un hotel 3 stele, cu mic dejun. Și pentru această destinație sunt zboruri charter de pe toate aeroporturile din țară, inclusiv din Brașov, în această vară.

Tot în Grecia, oferte foarte bune sunt și pentru Rhodos, unde prețul unei vacanțe cu șapte nopți de cazare la un hotel de 3 stele cu mic dejun, cu zbor charter de la București, din Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, pornește de la 353 de euro de persoană.

Egiptul rămâne în topul preferințelor românilor, atât în extrasezon, cât și în sezonul estival. Prețurile pentru o vacanță cu șapte nopți de cazare la un hotel de 4 stele din stațiunea Hurghada, cea mai populară, cu zboruri charter de la București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, pornește de la 553 de euro de persoană, iar la un hotel de 5 stele, cu mic dejun, de la 604 euro de persoană.

Curse charter și cu autocarul

Tot Antalya este pe primul loc și în topul vânzărilor agenției Hello Holidays, cu pachete de vacanță de la 330 de euro de persoană, cu zbor charter și all inclusive, la hoteluri de 4 stele, pentru șapte nopți de cazare. Pe locul al doilea în topul agenției este Bulgaria, cu pachete de vacanță pornind de la 120 de euro de persoană, pentru vacanțe cu șapte nopți de cazare, la un hotel 3 stele, cu mic dejun și transport charter cu autocarul. „Hello Holidays are în sezonul 2023 curse charter de autocar spre Bulgaria zilnic, din București, iar de trei ori pe săptămână din Sibiu”, explică Denisa Oprea, director de marketing al agenției Hello Holidays.

Pe locul al treilea este tot Hurghada și la această agenție care are oferte cu prețuri pornind de la 485 de euro de persoană pentru un pachet turistic ce include zbor charter și șapte nopți de cazare la un hotel de trei stele, cu mic dejun.

Litoralul românesc și bulgăresc

Pentru agențiile specializate în vacanțe pe litoral, precum IRI Travel, topul preferințelor turiștilor include România, Bulgaria și Grecia, fiind cel mai bine vândute și în anii anteriori. Potrivit consultanților IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, cei mai mulți turiști aleg România și Bulgaria drept principale destinații pentru vacanța lor de primăvară, dar și pe durata verii, tendința din ultimii ani fiind aceea de a avea mai multe vacanțe și de a face legătura între litoralul românesc și cel al Bulgariei. „Litoralul românesc atrage turiștii prin festivaluri, în timp ce Litoralul bulgăresc impresionează prin hotelurile all inclusive. Pe litoralul bulgăresc, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Balchik, Nessebar și Pomorie rămân stațiunile favorite ale românilor. Prețurile pentru Nisipurile de Aur și Sunny Beach încep de la 120 de euro de persoană pentru 3 nopți cazare cu all inclusive, la un hotel de 3 stele, iar pentru Balcic, tarifele pornesc de la 90 de euro de persoană, pentru 3 nopți de cazare cu mic dejun, la un hotel de 4 stele. În sezonul estival, topul stațiunilor din Bulgaria este condus de Nisipurile de Aur, urmată de Sunny Beach și Albena. Sezonul estival 2023 se anunță a fi unul foarte bun atât pentru litoralul românesc, cât și pentru cel bulgăresc”, spune Lucian Bădîrcea, directorul general al agenției IRI Travel.

Circuitele sunt foarte căutate

Următoarele destinații alese cu precădere de ce care preferă vacanțe în destinații exotice sunt Spania – Costa Brava, Mallorca, Tenerife, în sejururi cu avionul, dar și Madeira, tot în sejur cu avionul.

Cei care caută circuite turistice aleg în special destinații mai puțin populare până acum, în zone din afara Europei, precum Coreea de Sud, cu Insula Jeju, Uzbekistan, Azerbaidjan, Sri Lanka, Bali sau Thailanda, pentru aceasta din urmă fiind și zbor charter la Phuket, din toamna acestui an.

Alte circuite turistice tematice se fac în Corsica și Sardinia, Bretania sau pe urmele Franței Medievale. Cum cererea pentru circuite turistice a crescut, indiferent de preț, agențiile au devenit mai creative, oferindu-le românilor posibilitatea să viziteze destinații la care nu au avut acces în ultimii ani. „Am reluat, anul acesta, circuitele turistice de India, Triunghiul de aur și India cu Nepal, în Iran, Liban, Puglia și Italia, Scoția, dar avem și foarte multe variante de circuite în Anglia. De asemenea, anul asta este o cerere foarte mare pentru circuitele de Statele Unite: New York, Canada cu SUA, SUA – Coasta de Est, SUA – Coasta de Vest, SUA cu Miami și Canada de Est”, mai spune reprezentanta agenției Paralela45.

În topul preferințelor celor care călătoresc prin agenția Hello Holidays sunt circuitele prin Europa, atât cu avionul, cât și cu autocarul. Agenția a pregătit și programe speciale, foarte căutate în perioada aceasta, precum „Senior Holidays” în Italia și Spania, fără limită de vârstă ori supliment de non-senior, dar și excursiile de o zi, din seria „O zi cât o vacanță”, în România și Bulgaria.

Un top al circuitelor exotice făcut de agenția Dal Travel, specializată în vacanțe de lux, include SUA, Mexic și Peru, pe primele locuri, dar și destinații precum Namibia, Patagonia, Galapagos, Africa de Sud. Nu lipsesc, desigur, nici circuitele în Europa, iar agenția vinde foarte bine și croazierele de lux.

O altă agenție de turism care s-a axat pe destinații speciale este Exact Travel, iar pentru anul acesta are câteva oferte unice, în țări îndepărtate, care nu erau considerate în mod obișnuit ca destinații turistice până de curând. Specialiștii Exact Travel au putut observa în ultimii ani o creștere considerabilă a interesului turiștilor pentru Iran, Laos și Etiopia. Considerate anterior ca fiind prea greu accesibile sau potențial nesigure, în ultimul an cererea pentru aceste țări a crescut în medie cu 60%. Consultații Exact Travel le recomandă, considerându-le o îmbinare ideală de cultură autentică, experiență spirituală unică și peisaje inedite.