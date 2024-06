Cele mai mari case de discuri din lume dau în judecată două start-up-uri de inteligenţă artificială (AI) pentru presupuse încălcări ale drepturilor de autor, într-un caz care ar putea deveni istoric, potrivit BBC.

Firme precum Sony Music, Universal Music Group şi Warner Records susţin că Suno şi Udio au încălcat drepturile de autor la o „scară aproape inimaginabilă”.

Acestea susţin că software-ul celor doi fură muzică pentru a „lansa” lucrări similare şi solicită despăgubiri de 150 000 de dolari (118 200 de lire sterline) pentru fiecare lucrare.

Suno şi Udio nu au răspuns la solicitarea .

Procesele, anunţate luni de Recording Industry Association of America, fac parte dintr-un val de procese intentate de autori, organizaţii de presă şi alte grupuri care contestă drepturile firmelor de inteligenţă artificială de a le utiliza lucrările.

Suno, care are sediul în Massachusetts, a lansat primul său produs anul trecut şi susţine că peste 10 milioane de persoane au folosit instrumentul său pentru a crea muzică.

Compania, care are un parteneriat cu Microsoft, percepe o taxă lunară pentru serviciul său şi a anunţat recent că a strâns 125 de milioane de dolari de la investitori.

Udio, cu sediul la New York, cunoscută sub numele de Uncharted Labs, este susţinută de investitori cu capital de risc de profil înalt, precum Andreessen Horowitz. Aceasta şi-a lansat aplicaţia pentru public în luna aprilie, dobândind o faimă aproape instantanee pentru că a fost instrumentul utilizat pentru a crea „BBL Drizzy” – o piesă parodie legată de cearta dintre artiştii Kendrick Lamar şi Drake.

În trecut, firmele de inteligenţă artificială au susţinut că utilizarea materialului este legitimă în temeiul doctrinei utilizării corecte, care permite utilizarea operelor protejate de drepturi de autor fără licenţă în anumite condiţii, cum ar fi pentru satiră şi ştiri.

În plângeri, care au fost depuse la tribunalul federal din Massachusetts şi New York, casele de discuri spun că firmele de IA fac pur şi simplu bani din faptul că au copiat melodiile.

„Utilizarea de aici este departe de a fi transformativă, deoarece nu există niciun scop funcţional pentru… modelul de inteligenţă artificială de a ingera înregistrările protejate de drepturi de autor, altul decât acela de a produce fişiere muzicale noi, concurente”, conform plângerilor.

Plângerile spun că Suno şi Udio produc lucrări precum „Prancing Queen” pe care chiar şi fanii devotaţi ai ABBA ar avea dificultăţi în a le distinge de o înregistrare autentică a trupei.

Printre melodiile citate în plângerea Udio se numără „All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey şi „My Girl” de la The Temptations.

„Motivul este comercial cu neruşinare şi ameninţă să înlocuiască arta umană autentică, care se află în centrul protecţiei drepturilor de autor”, au afirmat casele de discuri în documente.

Acestea au afirmat că nu există nimic în materie de inteligenţă artificială care să scutească firmele de „respectarea regulilor” şi au avertizat că „furtul în masă” al înregistrărilor ameninţă „întregul ecosistem muzical”.

Procesele au loc la doar câteva luni după ce aproximativ 200 de artişti, printre care Billie Eilish şi Nicki Minaj, au semnat o scrisoare prin care solicitau să se pună capăt utilizării „prădătoare” a inteligenţei artificiale (AI) în industria muzicală.