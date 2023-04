Cele mai scumpe plăcuțe de înmatriculare. Un locuitor din Dubai a plătit 15 milioane de dolari pentru numărul P7

Numărul de înmatriculare personalizat „P 7” a fost adjudecat pentru suma record de 55 milioane de dirhami (15 milioane de dolari) la o licitaţie organizată în Dubai, stabilind un nou record mondial cu privire la suma plătită pentru un număr de înmatriculare personalizat, transmite Bloomberg.

Emirates Auction LLC a vândut numărul de înmatriculare personalizat la o licitație organizată sâmbătă la hotelul Four Seasons din Jumeirah. Sumele totale generate la această licitaţie se ridică la 100 de milioane de dirhami (27 milioane de dolari) şi vor fi donate campaniei umanitare One Billion Meals, care îşi propune să combată foametea mondială.

Identitatea câştigătorului licitaţiei care a avut loc la finele săptămânii trecute nu a fost dezvăluită.

