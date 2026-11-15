Cererea de argint va scădea cu 5% anul acesta, pe fondul diminuării achizițiilor de bijuterii

Cererea de argint este așteptată să scadă cu 5% în 2026, din cauza diminuării achizițiilor de bijuterii și a unui consum redus în sectorul celulelor pentru panourile fotovoltaice, domeniu în care prețurile ridicate au accelerat procesul de înlocuire a argintului, arată un studiu publicat vineri de firma de consultanță Metals Focus pentru Silver Institute, transmite Reuters.

Analiștii firmei de consultanță Metals Focus estimează că cererea mondială de argint se va situa la 1,08 miliarde de uncii (33.591 de tone) în acest an.

Prețul argintului, un metal prețios utilizat în bijuterii, electronică, vehicule electrice și panouri solare, precum și ca activ de investiții, a scăzut cu 59%, ajungând la 50 de dolari pe uncie, după ce, la începutul anului, achizițiile din partea investitorilor de retail au dus prețurile la un nivel record de 121,60 dolari pe uncie.

Premisele acestei creșteri au fost create în 2025, când prețul argintului a urcat cu 147%. La acea vreme, intrările mari de argint în depozitele din SUA (pe fondul incertitudinilor legate de tarifele vamale) precum și apetitul investitorilor pentru produse financiare tranzacționate la bursă (ETP) garantate cu argint au redus lichiditatea pe piața din Londra.

Anul acesta, așteptările referitoare la majorarea dobânzilor, un dolar mai puternic și randamente mai mari ale obligațiunilor au temperat interesul investitorilor.

Analiștii de la Metals Focus mizează pe ieșiri nete de argint din partea ETP-urilor de 45 de milioane de uncii în acest an, după intrări de 278 de milioane de uncii în 2025. La începutul lunii noiembrie, deținerile de argint ale ETP-urilor se situau la 1,25 miliarde de uncii.

Cererea de argint a sectorului industrial este așteptată să scadă cu 3% în 2026, întrucât instalarea sistemelor fotovoltaice a fost sub așteptări, în special în China, iar prețurile record ale argintului din luna ianuarie au accelerat înlocuirea acestuia cu alte materiale.

În paralel, cererea pentru bijuterii și obiecte din argint este prognozată să scadă cu 22%, respectiv 17%, deoarece prețurile mai mari și cheltuielile mai reduse în zonele rurale din India au încurajat consumatorii să opteze pentru produse mai mici și mai ușoare. Cererea din China și din SUA este, de asemenea, scăzută.

De asemenea investițiile solide în argint înregistrate la sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, au lăsat locul unei activități de cumpărare mult mai temperate începând cu luna martie, pe fondul scăderii prețului argintului, susțin analiștii de la Metals Focus. Firma de consultanță estimează că cererea globală de lingouri și monede de aur va scădea cu 2% în acest an, investițiile sectorului de retail din SUA urmând să atingă cel mai scăzut nivel de după 2010.