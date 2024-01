China a produs un număr record de 30 de milioane de autovehicule în 2023 datorită exporturilor spre Rusia

Producţia de autovehicule a Chinei a atins un nivel record în 2023, pe fondul exploziei exporturilor de vehicule electrice şi livrărilor spre Rusia, care au acoperit golul lăsat de plecarea constructorilor occidentali, transmite Reuters.

Producătorii auto din China au asamblat anul trecut 30,16 milioane de vehicule, în creştere cu 11,6% comparativ cu 2022, în timp ce livrările angro (care includ livrările către dealeri) au urcat cu 12%, până la 30,09 milioane, arată datele publicate joi de Asociaţia Producătorilor de Automobile din China. Ambele cifre au depăşit precedentele recorduri stabilite în anul 2017. Exporturile au crescut cu 58%, până la 4,91 milioane unităţi.

„Reducerile de preţuri au avut un impact asupra pieţei, revenirea consumului auto este în derulare” iar industria se confruntă cu presiuni mari pe partea de preţuri, a declarat secretarul general adjunct de la CAAM, Chen Shihua. „Spre finalul anului, piaţa auto a performant mai bine decât se preconiza iar volumele de producţie şi vânzări angro au depăşit recordurile”, a adăugat Chen Shihua.

Datele CAAM scot în evidenţă tranziţia pieţei auto chineze spre modele electrice şi hibride. Cererea pentru modele hibride plug-in a crescut cu 85%, până la 2,80 milioane de unităţi, în timp ce vânzările de vehicule pe baterie au crescut cu 25%, până la 6,68 milioane de unităţi.

Rusia a fost principala destinaţie pentru exporturile de automobile ale Chinei în 2023, în condiţiile în care a primit peste 841.000 de vehicule în primele 11 luni ale anului, mai mult decât dublu faţă de numărul doi, Mexicul. Constructorii auto chinezi au profitat de retragerea unor companii precum Volkswagen AG şi Toyota Motor Corp., după invazia rusească din Ucraina.

Grupul SAIC Motor Corp. a rămas cel mai mare exportator auto din China, urmat de Chery Automobile Co., care a urcat pe locul al doilea graţie livrărilor spre Rusia. Pe locurile următoare se situează Zhejiang Geely Holding Group Co. şi Chongqing Changan Automobile Co., potrivit CAAM.