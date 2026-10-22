China și Rusia denunță ‘ingerințele externe distructive’ în Eurasia

China și Rusia denunță ‘ingerințele externe distructive’ ca fiind principala cauză a instabilității în Eurasia, se arată într-un comunicat comun publicat în presa de stat chineză cu ocazia unei vizite a premierului chinez, Li Qiang, în Rusia, notează AFP.

‘China sprijină Rusia în păstrarea securității, stabilității, unității naționale, dezvoltării și prosperității sale, precum și a suveranității și integrității sale teritoriale; ea se opune oricărei ingerințe a forțelor externe în afacerile interne ale Rusiei’, mai spune documentul publicat în noaptea de miercuri spre joi de agenția Xinhua, în cadrul vizitei lui Li Qiang în Rusia.

Premierul chinez s-a întâlnit miercuri cu omologul său rus Mihail Mișustin, precum și cu președintele Vladimir Putin, indică textul.

Li Qiang s-a aflat la Sankt Petersburg într-o perioadă de activitate diplomatică intensă în jurul războiului din Ucraina: Putin l-a primit în aceeași zi, în același oraș, pe emisarul american Steve Witkoff.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a evocat după aceste întrevederi o posibilă reuniune între Vladimir Putin și președinții american și chinez, Donald Trump și Xi Jinping, în China, în noiembrie, în marja unui summit internațional la Shenzhen. ‘Prietenii noștri chinezi, gazde ale summitului APEC, se ocupă de pregătirea’ acestei întâlniri, a spus el.

China și Rusia ‘se vor sprijini întotdeauna cu fermitate în chestiunile care vizează interesele fundamentale și preocupările majore ale fiecăreia dintre ele’, adaugă comunicatul comun chino-rus.

‘Cele două părți au subliniat că ingerințele externe distructive sunt factorul principal care subminează astăzi stabilitatea pe continentul eurasiatic’, se arată în document, afirmații care se pot aplica diferitelor focare de tensiune, inclusiv Ucrainei și Iranului.