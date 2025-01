China subvenţionează achiziţiile de telefoane mobile inteligente, în încercarea de a stimula consumul

China va extinde subvenţiile pentru consum, în vederea includerii telefoanelor mobile inteligente şi a altor produse electronice, în încercarea de a promova cheltuielile interne, pe fondul turbulenţelor externe, transmit Reuters şi Bloomberg.

Un program naţional comercial care se aplică în prezent electrocasnicelor şi maşinilor va fi extins în 2025, pentru a include dispozitive personale, cum ar fi telefoanele, tabletele şi ceasurile inteligente, au anunţat vineri oficialii Comisiei Naţionale de Dezvoltare şi Reformă din China (NDRC).

După pandemie, consumatorii chinezi au început să păstreze mai mult timp telefoanele mobile inteligente, pe fondul lipsei de noi caracteristici atrăgătoare şi a austerităţii generale. În urma succesului introducerii de subvenţii la electrocasnice şi maşini, investitorii speră la o redresarea a celei mai mari pieţe de smartphone-uri din lume, şi la o majorare a vânzărilor nu doar pentru mărci ca Huawei Technologies şi Xiaomi Corp, ci şi la stimularea afacerilor platformelor care vând dispozitive, cum ar fi Alibaba Group şi JD.com Inc.

Decizia face parte din eforturile autorităţilor de la Beijing de a încuraja consumul, pentru a compensa efectele potenţialelor taxe vamale suplimentare ale SUA, în condiţiile în care exporturile Chinei sunt un motor important de creştere a economiei.

Livrările de telefoane mobile inteligente ale mărcilor străine în China, inclusiv iPhone-uri, au scăzut cu 47,4% în noiembrie, la 3,04 milioane de unităţi (de la 5,76 milioane în urmă cu un an), conform cifrelor furnizate vineri de China Academy of Information and Communications Technology (CAICT).

În total, livrările de telefoane mobile inteligente în China au scăzut cu 5,1% în noiembrie, la 29,61 milioane de unităţi.

Declinul din noiembrie al livrărilor de telefoane mobile inteligente ale mărcilor străine în China vine după o scădere de 44,25% în octombrie, extinzând tendinţa descendentă de pe cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume.

„Guvernul va majora semnificativ vânzările de obligaţiuni speciale de Trezorerie pentru a finanţa programul, care de asemenea va încuraja firmele să-şi modernizeze echipamentele”, a declarat vineri Yuan Da, adjunctul secretarului general al NDRC. Acesta a adăugat că subvenţiile pentru modernizarea echipamentele vor include şi domeniul agricol.

La finalul lui 2024, câteva provincii au demarat propriile programe de stimulare a achiziţiilor de telefoane şi dispozitive electronice personale, dar o iniţiativă la nivel naţional va fi mai eficientă.

În iulie, autorităţile de la Beijing s-au angajat să obţină fonduri de 300 de miliarde de yuani (41,1 miliarde de dolari) de pe urma obligaţiunilor speciale de Trezorerie pentru a susţine acordarea subvenţiilor. Din septembrie, au crescut vânzările de electrocasnice şi maşini.