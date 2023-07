Chinezii, opriți din expansiune: coreeni și americanii domină copios piața globală de smartphone

Piața telefoanelor mobile este una dintre cele mai importante și mai dinamice atât la nivel global, cât și la nivel local. De la lansarea primelor smartphone, în 2007, industria a trecut prin schimbări fundamentale – branduri mari au dispărut, iar altele s-au pierdut pe drum. Telefonul inteligent a evoluat în doar 15 ani de la un aparat care îți permitea să asculți și muzică și să vezi emailuri, pe lângă funcțiile clasice de voce și SMS, la un produs inteligent de care miliarde de oameni depind deja în întreaga lume.

Imaginea globală a industriei din acest moment ne arată un producător major în SUA, unul cel puțin la fel de important în Coreea de Sud, un grup de patru-cinci producători mari în China și o pleiadă de companii mai mici în resul lumii. Cele mai mari vânzări le are Samsung, din Coreea de Sud, cu o cotă globală de 22% la nivelul primului trimestru al anului, o piață de circa 280 milioane unități (în scădere cu 14% față de primul trimestru din 2022), conform datelor Counterpoint Research. În România, Samsung domină de mulți ani piața, cu o cotă de 46% la nivelul anului trecut, după ce a avut și peste 50% în trecut. Samsung are un calendar de prezentări pe aproape tot anul; începe cu seria de flagship Galaxy S, continuă cu seria de mijloc Galaxy și lansează telefoanele premium de business și fashion la mijlocul anului. Urmează să prezinte noua generație de telefoane pliabile, Flip și Fold, ajunse la a cincea generație, spre finele lunii iulie. La începuturile istoriei smartphone, producătorii schimbau generația și o dată la doi ani, dar acum nu mai poate trece un an fără o nouă generație. Desigur, consumatorii nu își schimbă anual telefonul, ci la doi-trei ani. În România perioada de utilizare poate dura chiar mai mult, trei-patru ani.

Telefoanele pliabile, care se fac suficient de mici pentru a intra în aproape orice buzunar sau se desfac astfel încât să fie cât o tabletă, sunt considerate viitorul. Există posibilitatea foarte reală ca telefoanele pliabile să elimine în totalitate laptopurile; performanțele la care au ajuns smartphoneurile sunt deja egale cu laptopurile și există modalități de la atașa la un ecran și o tastatură. Dar va mai dura ceva până când vom vedea această nouă schimbare, în primul rând este așteptat producătorul american Apple să intre în ring cu un model pliabil de iPhone. Se pare însă că nu vom vedea un iPhone pliabil nici anul acesta, poate în 2024. Producătorul făcut celebru de Steve Jobs preferă să perfecționeze tehnologia înainte de a lansa un nou produs. Până atunci, iPhone este pe locul secund la nivel global. În fapt, Apple și Samsung fac ping-pong cu poziția fruntașă în funcție de lansări. Noua generație de iPhone este anunțată în septembrie și începe livrările câteva săptămâni mai târziu, astfel încât să intre în plin sezon de vânzări în SUA, inclusiv în luna cadourilor, decembrie. Apple are o cota de piață de 21% la nivelul primului trimestru al anului, foarte aproape de Samsung. În România, Apple are o cotă tot de circa 21%, dar distanța față de Samsung este mult mai mare.

Pluton din China în urmărire

Urmăritorii celor doi lideri sunt majoritar producători din China și vin tare din urmă. Huawei reușise să îi ajungă pe cei doi din frunte și chiar să îi depășească uneori, dar interdicția din SUA referitoare la utilizarea softurilor americane i-a scos din top. Huawei rămâne un producător foarte bun de smartphone, dar cu succes pe piața din China și alte piețe emergente. Unul dintre producătorii care i-au înlocuit este Xiaomi, tot din China, care la nivelul primului trimestru are o cotă de piață de 11% global, iar în România a urcat la aproape 9% anul trecut. Dar în România este doar pe locul al patrulea cu acest procent, fiind depășit de Huawei, care încă are o cotă de 13,5%.

La nivel global, pe locul patru îi găsim pe cei de la Oppo, producător chinez, care au ajuns deja la o cotă de 10% în primul trimestru. În România, Oppo urcă mai greu: cu o cotă de 2,2% se află doar pe locul șase, fiind depășiți și de Motorola, deținut de Lenovo, care reușește vânzări de 2,6% din total piață. De altfel, românii par a fi mai conservatori, preferă brandurile deja cunoscut și testate, iar cele noi reușesc să se impună mai greu. OnePlus, tot din China, are o cotă de sub un procent, la fel și Vivo sau Honor. Probabil vor reuși anul acesta să se impună, dat fiind că sunt relativ noi pe piața noastră. Dar, la nivel global, Vivo are o cotă de piață de 7%, iar Honor de 5%. Piața este oricum plină de multe alte branduri ale unor producători buni, dar nu reușesc să se impună decât în anumite nișe. Cum este Asus, care a avut mai mult succes pe piața de gaming, cu Asus ROG, decât pe piața generală. Sau Sony, japonezii cu un brand foarte cunoscut și telefoane pe măsura numelui, dar cu care nu se pot impune.

Oricum, cele mai bogate piețe, Europa de Vest, America de Nord și Japonia sunt piețe unde Apple și Samsung domină copios. Iar faptul că producătorii chinezi întâmpină și probleme legate de utilizarea unor patente pentru care nu au plătit, cum se întâmplă în Germania cu Oppo, OnePlus și Vivo, unde au fost dați în judecată de Nokia și au decis să părăsească piața, este evident că aceste piețe vor rămâne, cel puțin deocamdată, în mâinile celor de la Samsung și Apple.