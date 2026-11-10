Chisăliță: Suntem în situația de a găsi soluții și a traversa această iarnă

Iarna care va veni va fi complicată, și are la bază elemente ce provin din zona noastră, dar și tributare unor activități din afara României, principalul element care ne preocupă fiind traversarea acestei ierni, a declarat, marți, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță la o conferință pe teme de energie.

‘Suntem în situația în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată pe care o așteptăm să vină. Și această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, din România, altele sunt tributare unor activități din afara României. Practic, suntem în situația de a găsi soluții și a traversa această iarnă, fiind elementul numărul unu care ne preocupă în momentul de față’, a spus Chisăliță, la a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE).

El a reiterat că o altă preocupare este legată de evoluțiile care există la nivel internațional și regional, inclusiv evoluțiile prețurilor.

‘Cred că este foarte important să înțelegem că avem nevoie de mai multă producție de energie. Vorbim de energie electrică, vorbim de gaze naturale. Această producție vine să asigure cererea de energie și de aici și evoluțiile în ceea ce privește prețurile pe această piață. Cred că este foarte important ca tot ceea ce facem, într-un final, să se regăsească la nivelul modului în care persoanele, familiile din România își desfășoară activitatea. Până la urmă, la nivelul unei persoane este foarte important să existe energie, să existe această continuitate în alimentarea cu energie, dar să existe și o suportabilitate a prețului’, a subliniat ministrul Energiei.

De asemenea, a adăugat el, un element foarte important pe care ministerul îl are în vedere și, în același timp o reală provocare, privește societățile comerciale, fiind foarte important să se vină cu măsuri care să permită continuitatea funcționării lor.

‘Toate aceste elemente sunt în momentul de față în atenția noastră. Avem întâlniri atât în zona interguvernamentală, dar și cu participanți de piață, tocmai pentru a identifica acele măsuri pe care putem să le aplicăm. Sunt cele mai bune măsuri, ținând seama de ceea ce în momentul de față se poate aplica și, nu în ultimul rând, respectând legislația românească și europeană în domeniul gazelor naturale și energiei electrice’, a punctat Chisăliță.