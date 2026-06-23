Christine Lagarde (BCE) minimalizează efectele secundare ale temerilor privind inflația

Șocul inflaționist cu care se confruntă zona euro este prea mare pentru a fi ignorat, dar nu suficient de mare pentru a majora așteptările privind prețurile pe termen mai lung sau pentru a genera efecte secundare periculoase, a afirmat luni președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters.

Luna aceasta, Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință, pentru prima dată în ultimii trei ani. Rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3,2% în mai, de la un nivel de 3% în aprilie. Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%.

Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni.

Investitorii se întreabă acum dacă BCE va majora din nou dobânda de referință pentru a ține sub control prețurile.

Lagarde, care anterior a prezentat trei scenarii de acțiune, a declarat luni că zona euro se confruntă cu scenariul blând, o creștere a prețurilor care nu este prea persistentă și care necesită unele ajustări ale prudente ale politicii fiscale.

‘Deocamdată, sunt în al doilea caz. Șocul este prea mare pentru a trece prin el fără a afecta ținta noastră de inflație’, a declarat șeful BCE. Oficialul a adăugat: ‘Dar încă nu vedem dovezile dezancorării așteptărilor în ce privește inflația sau efectele secundare care să necesite în acest stadiu un răspuns în forță’.

Totuși, BCE nu trebuie să se complacă deoarece evoluția salariilor ar putea fi mai sensibilă la noile șocuri, ținând cont de recenta experiență a zonei euro cu inflația ridicată, a explicat Lagarde.

Repetând previziunile BCE privind creșterea economiei zonei euro, Lagarde a argumentat că investițiile, în special în AI, sunt în creștere, iar gospodăriile au bilanțuri solide, ceea ce creează o marjă de siguranță pentru o economiei afectată de prețurile ridicate la energie.

‘Perspectivele rămân incerte, riscurile pentru inflație sunt în creștere, cele privind economia sunt în jos’, a avertizat șeful BCE.