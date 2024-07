Ciolacu, despre faptul că România nu a primit banii din a treia cerere de plată din PNRR: Am închis 71 de jaloane din cererea de plată trei, din 74. Unde e problema, unde e catastrofa?

Premierul Marcel Ciolacu afirmă, întrebat despre faptul că a treia cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) depusă de România nu a fost aprobată, nici după şapte luni de la depunere, că România a închis cele mai multe dintre jaloane. ”Am închis 71 de jaloane din cererea de plată trei, din 74. Unde e problema, unde e catastrofa?”, reacţionează premierul.

”Sunt nişte reguli la Comisie, România are bani suficienţi, în acest moment, intraţi în România, ca să facem plăţile pentru investiţiile pe care le avem în PNRR. Ăsta e primul lucru. Am avut vreo 74 de jaloane, suntem în discuţie cu trei jaloane. (…) dânşii întreabă, noi răspundem, spunem de ce s-au întâmplat aceste lucruri, pe urmă dânşii îşi iau o perioadă în care ne dau răspunsul final. Normal că avem, după răspunsul final, discuţie şi pe urmă avem şase luni de zile de remediat ce nu am închis. Vă repet: am închis 71 de jaloane din cererea de plată trei, din 74. Unde e problema, unde e catastrofa?”, a arătat, miercuri seară, Marcel Ciolacu.

El a adăugat că România este una dintre cele şapte ţări membre ale Uniunii Europene care au ajuns la cererea de plată numărul trei, celelalte fiind la a doua cerere de plată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.