Ciolacu, despre măsurile fiscale: „Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că actul normativ privind pachetul fiscal-bugetar este redactat în continuare, iar când va fi finalizat, va fi pus în transparenţă. El a anunţat că până la finalul acestei luni va fi încheiat tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament şi a precizat că nimeni nu va trece acest pachet „noaptea pe furiş”. „Nu e nicio austeritate„, a dat asigurări Ciolacu.

Marcel Ciolacu a fost întrebat marţi, ce se întâmplă cu pachetul fiscal-bugetar.

„Continuăm să scriem actul normativ, pe urmă va fi pus în transparenţă, cum este normal. Până la finalul lunii terminăm tot circuitul, inclusiv asumarea de răspundere în Parlament. Să vedem dacă mai este nevoie de anumite ordonanţe de completare„, a afirmat Ciolacu.

Premierul a mai declarat că prin acest act normativ nu vor fi instituite măsuri de austeritate.

„Am aşteptat şi am vorbit despre aşa-spusa austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile şi nu e nicio austeritate şi explicând de fiecare dată că România a învăţat din fosta criză, când s-a făcut o greşeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuşi salarii foarte mari, din punctul meu de vedere, în sistemul bugetar nu pot să beneficieze şi de vouchere de vacanţă, la fel ca şi cei aproape un milion şase sute de mii de români care au salariul minim pe economie. Dar nu am văzut nimic de austeritate. Cum am aşteptat şi am suportat această austeritate două luni, Mai putem sta două trei zile….„, a afirmat primul ministru.

Ciolacu a amintit şi de un pachet pentru combatarea evaziunii fiscale şi de un pachet fiscal.

„Pachetul pe care ni-l va finaliza domnul ministru va fi cel pe combaterea evaziunii şi aţi văzut că şi aici am vorbit la fabrică şi i-am felicitat fiindcă această industrie are evaziune fiscală zero şi pe urmă va fi reforma din sistemul administrativ. Şi avem dialog normal şi cu administraţia centrală, şi cu partenerii sociali, şi cu administraţia locală. E un lucru cât se poate de normal. Şi al treilea este pachetul fiscal, astfel încât România să fie sustenabilă şi anul acesta, dar şi în anii viitori până când România va veni cu o reformă fiscală care este prinsă în PNRR ca şi jalon„, a mai transmis Ciolacu, după participarea la evenimentul aniversar prilejuit de împlinirea a 30 de ani de activitate Philip Morris în România.

Întrebat dacă pentru bănci va exista o nouă taxă, premierul a răspuns: „Veţi vedea în două, trei zile tot pachetul, fiindcă va fi pus…. Nimeni nu îl va trece noaptea pe furiş. Vor fi minimum 24 de ore în care se depun la Parlament amendamente. Va respecta legea şi va fi în transparenţă, deoarece el trece prin Guvernul României, unde trebuie să primească avizele. Deci totul va fi cât se poate de transparent. Şi cu băncile veţi vedea în două, trei zile„.