Ciolacu: Finalizăm azi toate procedurile prealabile pentru a adopta mâine bugetul pe 2025

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că vineri vor fi finalizate toate procedurile prealabile pentru ca bugetul pe anul 2025 să fie adoptat, sâmbătă, într-o ședință specială de Guvern.

‘Finalizăm azi toate procedurile prealabile pentru a adopta, mâine, într-o ședință specială de Guvern, bugetul pe 2025. Știrea finalizării proiectului de buget a avut, ieri, efecte imediate. Dobânda la care se împrumută extern România, pe 10 ani, a scăzut rapid. Vor urma și alte efecte pozitive după ce legea bugetului va trece prin Parlamentul României’, a declarat Ciolacu, la începutul ședinței Executivului.

El a menționat că detalii despre buget va da ministrul Finanțelor după ședința de Guvern de sâmbătă.

‘În schimb, atrag atenția asupra unei singure cifre, cea a exporturilor, care crește în acest an cu peste 3%. Acesta va fi primul impact major al integrării noastre depline în spațiul Schengen. Alt efect important este că am avut o lună ianuarie cu vreme bună, asta a permis constructorilor să lucreze intens pe șantiere și, în special, pe autostrăzi. De aceea, am luat decizia ca bugetul Transporturilor să crească anul acesta față de anul trecut cu aproape 20%, iar astfel avem certitudinea că vor fi loturi finalizate chiar în această primăvară’, a transmis prim-ministrul.