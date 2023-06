Ciucă, după discuţiile cu sindicaliştii din educaţie: Am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut

Premierul Nicolae Ciucă a declarat duminică, după discuţiile cu sindicaliştii din educaţie, că Executivul a dat dovadă că ceea ce a promis a făcut, precizând că luni, după răspunsul sindicaliştilor, va avea loc o nouă şedinţă de Guvern pentru aprobarea OUG privind salariile şi astfel conflictul de muncă se va încheia. Ciucă a anunţat că la discuţiile cu sindicaliştii din educaţie au luat parte şi preşedintele PSD Marcel Ciolacu, ministrul Educaţiei, ministrul Muncii, precum şi secretarul general al Guvernului.

„Am vrut ca finalul să fie unul cât se poate de concludent pentru noi toţi. Ne dorim, şi am afirmat de fiecare dată, să încheiem acest conflict de muncă pentru că este absolut o chestiune de responsabilitate faţă de sistemul de educaţie, faţă de copii, faţă de părinţi. În felul acesta, pornind de la faptul că sumele pe care le-am asumat în Ordonanţa de Urgenţă pe care adoptat-o astfel încât să putem să încheiem acest conflict, în cea pe care o vom pune în transparenţă astăzi, împreună cu sindicatele am agreat creşterea valorii sumelor pe care le vor primi atât personalul didactic, cât şi personalul didactic auxiliar, să crească la nivelul de 25%. De asemenea, am agreat ca începând cu anul viitor, pe grila de salarizare nouă, în noua lege a salarizării, salariul debutantului să fie echivalent cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea procentul de 40% din vechea Ordonanţă de Urgenţă va creşte la 50% din 1 ianuarie 2024 şi vom acorda acele sume de formare profesională de 1500 de lei pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi 500 de lei pentru personalul nedidactic”, a anunţat prim-ministrul.

Acesta a ţinut să sublinieze „caracterul de responsabilitate al tuturor demersurilor” făcute de Executiv în această perioadă.

„Am dorit să înţelegem cu toţii că este vorba de seriozitate şi de angajament şi nu am dorit să venim cu măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului. Sunt măsuri care sunt realizabile şi am convingerea că, aşa cum au decurs discuţiile din această dimineaţă, am înţeles cu toţii că nu există alt parcurs decât acesta şi în tot ceea am realizat până acum am dat dovadă că ceea ce am promis am făcut şi sunt convins că astfel toţi dascălii vor avea încredere că ne ţinem promisiunile aşa cum am demonstrat şi până acum”, a adăugat premierul.

”Pentru mâine, după ce azi vorm pune în transparenţă conţinutul proiectului de ordonanţă, toţi cei care lucrează în sistemul de învăţământ vor înţelege demersul nostru, vor lua o decizie. Ulterior, vom avea o nouă şedinţă de Guvern în care vom apropba OUG şi în felul acesta conflictul de muncă se va încheia”, a anunţat prim-ministrul.