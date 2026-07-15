Comisia adoptă norme mai simple pentru politica UE de promovare a produselor agroalimentare

Comisia Europeană a adoptat marți norme mai simple pentru politica UE de promovare a produselor agroalimentare, reducând cerințele administrative și financiare pentru beneficiari și pentru statele membre, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Aceste schimbări vor facilita punerea în aplicare a programelor și vor fi în beneficiul organizațiilor care solicită finanțare din partea UE, susține sursa citată.

Bazându-se pe 10 ani de experiență în gestionarea acestor programe, normele simplifică și procedurile administrative, a informat Executivul comunitar.

Statele membre și beneficiarii vor avea la dispoziție mai mult timp pentru a încheia contracte și pentru a finaliza procedurile necesare. Normele simplificate îi vor ajuta în special pe beneficiarii mai mici în privința punerii în aplicare a programelor lor, prin faptul că permit o prefinanțare mai mare, rata maximă fiind majorată la 30%. Și, în cele din urmă, Comisia a redus obligațiile de raportare privind impactul programelor simple. Beneficiarii vor fi acum obligați să informeze Comisia printr-o singură notificare finală, a indicat Executivul comunitar.

Politica UE de promovare cofinanțează programe care promovează produsele agroalimentare din UE și recompensează fermierii și întreprinderile agroalimentare pentru eforturile lor de a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate, de siguranță și de mediu pe o piață mondială competitivă. Începând din 2016, peste 650 de campanii au fost cofinanțate de Comisia Europeană sub sloganul comun ‘Enjoy, it’s from Europe’, consolidând reputația produselor agroalimentare din UE în Uniune și în întreaga lume.

Politica de promovare a sprijinit, de asemenea, punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb și a contribuit la evoluția pozitivă a balanței comerciale a UE în sectorul agroalimentar în ultimul deceniu.