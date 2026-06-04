Comisia Europeană a propus un pachet de măsuri pentru a consolida autonomia digitală și reziliența Europei

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Pachetul european privind suveranitatea tehnologică, un set de măsuri menite să consolideze capacitatea Europei în domeniul semiconductorilor, al inteligenței artificiale (IA), al tehnologiei de tip cloud și al surselor deschise, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Pachetul include două propuneri legislative – Actul privind cipurile 2.0 și Actul privind dezvoltarea cloud computingului și a IA -, precum și Strategia privind sursele deschise și o foaie de parcurs strategică pentru digitalizare și IA în domeniul energiei. Împreună, aceste măsuri sprijină ambiția Europei de a deveni un continent al IA, de a-și consolida autonomia digitală și de a contribui la construirea unui viitor digital mai durabil.

‘Nu ne putem permite să depindem de alții pentru tehnologiile care mențin funcționarea spitalelor noastre, stabilitatea rețelelor noastre energetice și securitatea serviciilor noastre. Este vorba despre protejarea cetățenilor noștri, apărarea intereselor noastre și luarea propriilor noastre decizii’, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în comunicat.

Măsura vine pe măsură ce Europa rămâne puternic dependentă de furnizorii din afara Uniunii Europene pentru tehnologiile digitale de bază și pe măsură ce cererea de capacitate de calcul crește brusc odată cu răspândirea AI. Pachetul este conceput pentru a reduce dependențele structurale și pentru a se asigura că Europa poate dezvolta, implementa și securiza tehnologiile pe care se bazează europenii.

Actul privind cipurile 2.0 se va baza pe punctele forte ale Europei, inclusiv în ceea ce privește cipurile tradiționale, și va consolida capacitatea în domeniul tehnologiilor semiconductorilor de vârf care alimentează aplicațiile AI. Aceasta va accelera procesul de autorizare, va aprofunda cooperarea cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune și va introduce o nouă etichetă de excelență pentru regiunile europene producătoare de semiconductori. De asemenea, prin adoptarea unei abordări ecosistemice, aceasta va aduce producătorii europeni de cipuri mai aproape de clienții lor și se va baza pe cererea din sectoarele de creștere, cum ar fi centrele de date, furnizorii de cloud și gigafabricile de AI. În cele din urmă, acesta va sprijini investițiile și proiectele strategice, abordând în același timp vulnerabilitățile care ar putea pune în pericol aprovizionarea.

Regulamentul privind dezvoltarea cloud computingului și a AI este o parte centrală a Planului de acțiune al Comisiei privind continentul AI. Scopul său este de a tripla capacitatea centrelor de date din Europa în următorii cinci până la șapte ani și de a consolida rolul strategiei Apply AI pentru a stimula adoptarea.

Actul va sprijini cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor de vârf și durabile, echilibrând în același timp ambițiile în materie de AI cu angajamentele în materie de climă. Acesta va raționaliza condițiile de instalare a centrelor de date în întreaga UE, punând accentul pe instalații extrem de durabile și inovatoare la scara necesară pentru dubla tranziție verde și digitală. De asemenea, va introduce un cadru unic la nivelul UE pentru a evalua suveranitatea cloudului și a AI, menținând în același timp cea mai mare parte a pieței noastre deschisă partenerilor care împărtășesc aceeași viziune.

Strategia privind sursele deschise va sprijini utilizarea pe scară mai largă a surselor deschise în administrațiile publice prin intermediul orientărilor privind achizițiile publice și al celor mai bune practici practice. Aceasta va încuraja adoptarea soluțiilor europene și va sprijini standardele și interoperabilitatea, inclusiv prin inițiative precum ‘Open Internet Stack’.

De asemenea, Foaia de parcurs strategică pentru digitalizare și AI în sectorul energetic va garanta că centrele de date sunt integrate în sistemul nostru energetic într-un mod durabil și transparent. Comisia va facilita cooperarea dintre sectorul energetic și cel digital pentru a asigura integrarea eficientă a acestora în rețea, precum și aprovizionarea necesară cu energie curată, protejând în același timp resursele de apă și de energie. Această foaie de parcurs va accelera, de asemenea, implementarea soluțiilor digitale și de IA pentru a îmbunătăți și a inteligentiza infrastructura de energie electrică a Europei, sprijinind în același timp introducerea mai rapidă a contoarelor inteligente, care sunt esențiale pentru a oferi consumatorilor europeni un control mai mare asupra consumului lor de energie și, în cele din urmă, pentru a reduce facturile la energie.

Înainte de adoptare și de intrarea în vigoare, propunerile legislative vor fi negociate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene.