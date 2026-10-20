Comisia Europeană: România ar putea primi 1,1 milioane de doze de vaccin pentru ovine și caprine pe 24 octombrie

România ar urma să primească pe 24 octombrie 2026 un total de 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine și a pestei micilor rumegătoare, după ce Comisia Europeană a activat, pe 8 octombrie, băncile de vaccinuri ale Uniunii Europene, în urma evaluării planurilor de vaccinare transmise de autoritățile române.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, este vorba despre 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine (SPGP) și 300.000 de doze împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR).

‘Solicitarea oficială a fost făcută de autoritățile române la 21 septembrie 2026. Autoritățile române au transmis Comisiei planurile lor de vaccinare la 23 septembrie 2026. La 2 octombrie 2026, Comisia a solicitat clarificări suplimentare, iar România a transmis răspunsul la 5 octombrie. Comisia a activat rapid băncile de vaccinuri ale UE pentru variola ovină și caprină (SPGP) și pentru pesta micilor rumegătoare (PPR), la 8 octombrie 2026, de îndată ce au fost îndeplinite toate cerințele practice și juridice necesare’, a transmis sursa citată.

Timpul necesar a permis evaluarea corespunzătoare a planurilor de vaccinare prezentate de autoritățile competente din România, evaluare în cursul căreia au fost solicitate clarificări.

‘Pe tot parcursul acestui proces, au fost menținute contacte cu autoritățile competente din România, iar acestea au fost întotdeauna constructive. Se preconizează că 800.000 de doze de vaccin împotriva variolei ovine și caprine (SPGP) și 300.000 de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare (PPR) vor fi expediate către România la 24 octombrie 2026’, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta a subliniat că stocurile europene de vaccinuri sunt destinate să asigure cantitățile necesare pentru începerea unei campanii de vaccinare de urgență, nu pentru susținerea întregii campanii.

‘Este important să reamintim că băncile de vaccinuri ale UE sunt destinate să furnizeze cantitățile necesare pentru inițierea unei campanii de vaccinare de urgență, și nu pentru susținerea campaniei în întregime, inclusiv a eventualelor runde ulterioare de vaccinare. Această abordare asigură, de asemenea, că băncile de vaccinuri își păstrează capacitatea de a răspunde situațiilor de urgență din alte țări’, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, declara în urmă cu o lună că exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârșitul anului, în condițiile în care campania națională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie.

‘Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare’, a explicat președintele ANSVSA.

Potrivit sursei citate, reluarea exporturilor este esențială pentru sectorul ovin, în condițiile în care România și-a extins în ultimii ani piețele externe.

Comisia Europeană a decis, pe 18 iunie, prelungirea până la 31 decembrie 2026 a interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țări terțe, menținând totodată restricțiile deja existente pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.

Decizia a fost luată în contextul apariției unor focare de variolă ovină și de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș. Oficialii europeni au evaluat că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au fost menținute restricțiile privind circulația și exportul animalelor.