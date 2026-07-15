Comisia publică orientări pentru turismul sustenabil în zonele Natura 2000

Comisia Europeană a publicat marți noi orientări cu privire la modul în care rețeaua europeană de zone protejate Natura 2000 poate acționa ca un puternic factor determinant pentru turismul sustenabil, menținând în același timp în bună stare ecosistemele reziliente care protejează habitatele și speciile, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Turismul reprezintă o parte substanțială a economiei UE, generând aproximativ 807 miliarde euro în 2024 și sprijinind peste 20 de milioane de locuri de muncă. Natura 2000 este cea mai mare rețea de zone protejate din lume, reunind peste 27.000 de situri din statele membre, care reprezintă bogata diversitate a faunei sălbatice și a habitatelor din Europa. În cadrul siturilor Natura 2000, activitățile realizate de vizitatori generează între 50 și 85 de miliarde euro anual și susține până la două milioane de locuri de muncă în echivalent normă întreagă, în special în regiunile rurale, costiere și montane.

Orientările publicate marți urmăresc să sprijine administratorii siturilor și autoritățile naționale în găsirea unui echilibru între activitățile economice, inclusiv turismul, și menținerea obiectivelor de conservare și de refacere a mediului. Aceasta include, de exemplu, prevenirea exercitării unor presiuni sporite asupra habitatelor și a speciilor care fac ca aceste zone protejate bine gestionate să fie atractive pentru turiști în primul rând.

Orientările oferă un cadru pentru planificarea și gestionarea siturilor Natura 2000. Această abordare integrează turismul și activitățile de agrement și subliniază, de asemenea, importanța tot mai mare a ecoturismului, ceea ce înseamnă o deplasare responsabilă în zonele naturale, într-un mod care conservă mediul și aduce beneficii comunităților locale.