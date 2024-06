CONAF, prima organizaţie patronală invitată la prestigiosul Forum European Wachau

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este prima organizaţie patronală invitată la prestigiosul Forum European Wachau, prin intermediul Ambasadei României în Republica Austria, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.

Evenimentul, care se va desfăşura între 20 şi 22 iunie 2024 la Abaţia Gottweig şi Campusul Krems, reprezintă o platformă esenţială pentru promovarea patrimoniului cultural european, cooperarea internaţională şi inovaţia antreprenorială. Cu tema „Rebooting Europe”, ediţia a 28-a a forumului va reuni lideri din diverse domenii – afaceri, cultură, politică, mass-media şi diplomaţie – pentru a discuta şi a modela viitorul Europei.

Potrivit sursei citate, participarea CONAF la acest forum este o dovadă clară a impactului şi influenţei pe care organizaţia patronală o are pe scena internaţională.

„Cred cu tărie într-un ecosistem antreprenorial echitabil, cu acces la finanţare, mentorat şi politici adaptate nevoilor specifice antreprenoarelor. Prin deblocarea potenţialului uriaş al femeilor antreprenor, vom conduce Europa peste linia de finish a unei prosperităţi durabile şi a echităţii sociale profunde. Femeile antreprenor, asemenea purtătorilor torţei olimpice, parcurg cu curaj şi determinare o cursă simbolică, aducând lumina progresului economic şi social într-o lume adesea dominată de prejudecăţi patriarhale. Acest moment reprezintă nu doar un pas înainte pentru CONAF, ci şi un tribut adus tuturor femeilor care, prin munca lor neobosită şi determinarea de neclintit, contribuie la construirea unui viitor european mai bun pentru noi toţi. Îmbunătăţirea egalităţii de gen ar putea genera aproximativ 10,5 milioane de locuri de muncă suplimentare în UE şi ar putea contribui la o creştere a PIB-ului european de până la 3,15 trilioane de euro până în 2050. Realitatea este incontestabilă: deşi femeile reprezintă aproape jumătate din forţa de muncă a Uniunii Europene (46,3%), reprezentarea lor în rolurile de conducere rămâne redusă (35,3%), iar procentul antreprenoarelor este şi mai mic (doar 31%). Această discrepanţă majoră nu este doar o problemă de gen şi în niciun caz o competiţie de merite între bărbaţi şi femei; este un potenţial vast neexploatat pentru creşterea economică europeană”, a declarat preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, citată în comunicat.

Manifestul delegaţiei CONAF la Wachau va fi „We Mean It: Empowering Women, Together We Can Shape the Future of Europe for a Better Tomorrow”, iar participarea la acest forum reprezintă o oportunitate unică pentru a promova valorile şi realizările antreprenoriatului feminin din România pe scena europeană, pentru a stabili parteneriate strategice şi pentru a contribui la conturarea viitorului Europei, a subliniat sursa menţionată.

Comisarul european Johannes Hahn, ministrul federal Martin Polaschek, preşedintele Consiliului Federal, Margit Goll, şi preşedintele WKO, Harald Mahrer, vor deschide forumul joi, 20 iunie 2024. Educaţia, cercetarea şi afacerile vor fi în topul agendei în prima zi a Forumului European Wachau 2024.

Pe 21 iunie, ministrul de externe al Austriei, Alexander Schallenberg, va invita miniştrii de externe ai prietenilor Balcanilor de Vest şi ai statelor din Balcanii de Vest la Abaţia Gottweig pentru a marca aniversarea unui an de la semnarea Declaraţiei de la Gottweig. Scopul discuţiilor îl reprezintă cooperarea mai strânsă între UE şi statele din Balcanii de Vest în politica externă şi de securitate în scopul extinderii UE.

Un eveniment important în cadrul forumului este „Danube Salon” organizat împreună cu „IDM – Institutul pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală” şi „Forumul Economic de la Viena (VEF)” pe vasul de croazieră „MS Durnstein”, care va naviga pe 21 iunie în regiunea Wachau, sit al patrimoniului mondial UNESCO. Ministrul federal austriac pentru UE şi Constituţie, Karoline Edtstadler, şi guvernatoarea landului Austria Inferioară, Johanna Mikl-Leitner, vor deschide evenimentul. Anul acesta, Danube Salon se va concentra pe perspectivele feminine asupra viitorului Europei sub motto-ul „Next Generation is Female”.

Experţi redutabili precum Sophia Beiter, asociat de Cercetare Institutul pentru Regiunea Dunării şi Europa Centrală, Cristina Chiriac, preşedinta CONAF, Marina Rozic, secretar general al Camerei de Comerţ din Croaţia (CCE) şi preşedinte al Reţelei Femeilor Eurochambers (EWN), Milena Kadieva, director executiv Fundaţia DA – uniţi împotriva violenţei din Bulgaria, şi Ana Revenco, director al Centrului de Comunicare Strategică şi Combatere a Dezinformării din Republica Moldova vor discuta despre beneficiile implicării femeilor în poziţii de conducere pentru Europa, UE şi Regiunea Dunării. Cristina Chiriac, doctor în economie, antreprenor, autor şi ambasador VET, va aduce în prim-plan contribuţiile valoroase ale femeilor antreprenor din România la inovaţia europeană.

În cadrul „Danube Salon”, România va fi reprezentată printr-un stand dedicat promovării turismului, culturii şi gastronomiei româneşti organizat de Institutul Cultural Român de la Viena, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria. Evenimentul promovează patrimoniul românesc în contextul celebrării „Zilei Internaţionale a Iei” printr-o expoziţie dedicată iei, reper important de identitate naţională. Antreprenoarele din delegaţia CONAF – preşedinta CONAF, Cristina Chiriac, directorul executiv CONAF, Gianina Ioniţă, vicepreşedinta CONAF, Nicoleta Munteanu, preşedinta Patronatului Antreprenorilor din Industria Înfrumuseţării din România (PADIR), Corina Munteanu, preşedinta CONAF Sucursala Braşov, Daniela Kasper, preşedinta CONAF Sucursala Alba, Adriana Duna, preşedinta CONAF Sucursala Cluj, Sigina Anamaria Luca, preşedinta CONAF Sucursala Gorj, Simona Stănişel, membra CONAF Eli Laslean şi vicepreşedinta Patronatului Antreprenorilor din domeniul Medical (PAM), Mihaela Venoria Proicea, vor purta ii autentice, unele vechi de zeci de ani, simbolizând bogăţia şi diversitatea patrimoniului cultural românesc.

În cea de-a treia zi a forumului, ministrul federal Karoline Edtstadler va discuta despre priorităţile Comisiei Europene împreună cu ministrul german de stat pentru Europa şi Climat, Anna Luhrmann, vice-ministrul de externe bulgar, Elena Shekerletova, secretarul de stat croat pentru Europa, Andreja Metelko-Zgombic, secretarul de stat român pentru afaceri europene, Daniela Grigore Gitman, vice-ministrul cipriot pentru afaceri europene, Marilena Raouna, şi liderul opoziţiei din Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya.

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai puternică confederaţie din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autorităţile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creştere economică sustenabilă şi sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizaţie care promovează şi susţine antreprenoriatul românesc şi a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă şi echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci şi pentru întregul mediu de business. CONAF are în componenţa sa 2 federaţii, 12 patronate, 20 asociaţii, 27 sucursale şi peste 5.500 de companii, peste 170.000 de angajaţi.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educaţie continuă, conştientizare şi găsire de soluţii pentru probleme şi domenii de larg interes public. Dezvoltă şi finalizează proiecte naţionale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât şi pentru strategiile de dezvoltare ale autorităţilor centrale şi locale.

Printre proiectele CONAF se numără: „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educaţie Antreprenorială” „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educaţie Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas şi oportunitate”, ce au generat pe lângă ecourile în spaţiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalităţi. Sute de speakeri şi mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante oraşe româneşti, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluţiilor optime şi celor mai bune strategii de viitor.