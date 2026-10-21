Concordia: Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri ar lăsa până la 2 miliarde de lei în companii

Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 ar lăsa aproximativ 1,75-2 miliarde de lei în companii, pentru investiții și activitate economică, potrivit estimărilor Confederației Patronale Concordia, care solicită aplicarea măsurii fără amânare.

‘Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027, fără amânare. Potrivit estimărilor Concordia, aproximativ 1,75-2 miliarde de lei vor rămâne în companii, pentru investiții și activitate economică. Efectele în lanț vor fi resimțite de toată economia, inclusiv de companiile medii și mici’, se arată într-un comunicat al organizației patronale, transmis miercuri AGERPRES.

Potrivit sursei citate, peste 20 dintre măsurile propuse de Concordia se regăsesc în programul de guvernare pentru perioada 2026-2028.

În domeniul fiscal, printre măsurile incluse se numără introducerea unui termen de minimum șase luni între anunțarea și aplicarea modificărilor fiscale care afectează companiile.

Programul prevede, de asemenea, reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), digitalizarea administrației publice, reducerea sarcinilor administrative cu cel puțin 25% și scurtarea termenelor de autorizare cu 30%.

În domeniul energiei, documentul include 117 proiecte de investiții în rețelele de energie pentru perioada 2026-2035, precum și introducerea tarifului binom.

Printre măsurile incluse în program se numără și recapitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare cu un miliard de euro, precum și măsuri pentru industria auto și industria mobilei.

În același timp, Concordia solicită continuarea simplificării relației dintre companii și administrația publică, precum și asigurarea predictibilității fiscale și legislative.

În ceea ce privește piața muncii, organizația patronală consideră necesare măsuri suplimentare pentru creșterea flexibilității muncii.

În sectorul transporturilor rutiere, Concordia propune extinderea posibilității de plată a TollRO prin distribuitorii autorizați de roviniete și eliminarea tarifelor disproporționate.

Pentru sectorul IT, confederația solicită sprijinirea investițiilor în inovare și dezvoltarea competențelor în domeniul inteligenței artificiale.

Totodată, Concordia solicită implicarea mediului de afaceri în elaborarea Strategiei Naționale de Competitivitate și încheierea unui acord politic larg, pe termen lung, privind prioritățile economice ale României.