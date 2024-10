Conferința România Inteligentă. Soluții pentru ca pacienții să aibă tratamente: „Sunt o parte a ceea ce avem de făcut”

România se află pe primul loc în Europa la decese din cauze ce pot fi prevenite şi tratate. Asta în contextul în care pacienții români așteaptă cel mai mult din Uniunea Europeană pentru a avea acces la medicamente inovatoare. Specialiștii atrag atenția că, deşi sunt mai scumpe, rezultatele terapeutice sunt mai bune și, astfel, se reduc costurile pe termen lung cu asistența medicală.

Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Europa și din cauză că pacienții așteaptă ani în șir pentru a avea acces la tratamente inovatoare, spun experții.

Deși există o Hotărâre de Guvern care prevede accesul la molecule noi, în practică, există un decalaj foarte mare între România și restul țărilor europene în privința gradului de acces la terapii inovatoare.

„Noi știți că am reușit să introducem ca și concept un fond de inovație în sănătate. El există, în sensul că este o rubrică, mai trebuie și să existe și conținut. Nu pot să fac predicții (n.r. despre când va exista finanțare)”, a declarat Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii admite însă că există soluții pentru ca pacienții să aibă acces rapid la terapii inovatoare.

„Apropo de predictibilitatea finanțării, deci trebuie să trecem de la modul de finanțare actuală la o finanțare multi-anuală”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Cheltuielile uriașe pentru tratarea pacienților cu forme severe de boală pun o presiune uriașă asupra sistemului de sănătate, iar fondurile sunt mereu insuficiente.

„Sunt întâlniri repetate cu Ministerul de Finanțe, în care noi prezentăm situația, o evaluăm, mergem cu analize foarte clare, cifrice, nu numai pe programe și pe celelalte nevoi ale sistemului, pentru că programele naționale de sănătate curative sunt o parte a ceea ce avem de făcut, dar sunt multe alte segmente”, a declarat Valeria Herdea, președinte CNAS.

O metodă pentru optimizarea cheltuielilor din Sănătate sunt așa-numitele contracte cost volum și cost volum rezultat. Prețurile negociate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot permite tratarea, la același cost, a 4 pacienți în loc de unul.

„Bugetul nou pe care îl avem alocat pentru Casa de Sănătate reprezintă punctele de plecare pentru bugetul anului 2025 și cel de la Casa de Sănătate.

Am încercat, prin intermediul rectificării bugetare din acest an, să asigurăm un nivel actualizat al acestor contracte cost-volum-profit, respectiv am crescut suma alocată de la 3,2 miliarde la 6,2 miliarde”, a declarat Marcel Boloș, ministrul Finanțelor.