Consumul de ciocolată artizanală în România s-a dublat în ultimii doi ani; românii au devenit mai selectivi

Consumul de ciocolată artizanală în România s-a dublat în ultimii doi ani, românii devenind mai selectivi şi dispuşi să cheltuie mai mult pentru o ciocolată mai bună decât cea de la raft, susţine organizatorul festivalului Chocolate Saga, Adina Istrate, eveniment care se desfăşoară în acest weekend la Sala Palatului din Bucureşti.

„Românii sunt mult mai selectivi şi aşa cum îşi caută marca de vin preferată, marca de brânză preferată, chiar şi carnea preferată, aşa ştiu acum să se ducă la ciocolata preferată. Noi am promovat ciocolatierii cu evenimentele noastre, dar am mai făcut încă un lucru bun, i-am învăţat să-şi deschidă afacerile online, pentru că majoritatea ciocolatierilor – 90% sunt din afara Bucureştiului”, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Adina Istrate.

A treia ediţie a festivalului ciocolatei şi îngheţatei reuneşte 30 de producători de ciocolată din România, cinci internaţionali şi peste 30 de companii din domeniile conexe.

„Avem cele mai mari case de ciocolată din România, Polonia, Bulgaria şi Moldova. Cinci dintre ciocolatierii prezenţi la Chocolate Saga sunt premiaţi internaţional. Avem ateliere nu numai pentru copii ci şi pentru adulţi, dar şi o zonă de business to business şi foarte multe produse inovatoare, extrem de noi în acest festival cu gusturi absolut divine, iar unul dintre ele este pralina cu cătină, premiată la Milano, în 2022, ca fiind cea mai bună pralină din lume”, a explicat Istrate.

De asemenea, bucureştenii care vor veni în acest weekend la Chocolate Saga vor putea degusta o serie de produse inedite precum pralinele cu pătrunjel, trufele cu urdă şi pentru prima oară pralinele care scad glicemia.

„Vom avea un medic care va face testarea direct, adică îţi ia glicemia înainte, mănânci pralina şi te testează din nou. Este o pralină care conţine faimosul magiun din prune Topoloveni, cicoare şi ovăz. Este o pralină cu surprize extrem de sănătoase. Şi mai există încă o inovaţie la această ediţie, pralina cu castravete şi lămâie”, a adăugat Adina Istrate.

Carmela Dragomir, iniţiatoarea acestor inovaţii din domeniul ciocolatei, a precizat că întotdeauna cei de la ciocolateria artizanală Dulcelle din Câmpina au fost extrem de creativi şi aşa au ieşit o serie de produse apreciate şi totodată premiate.

„Ideea am dezvoltat-o împreună cu colega mea Gabriela Berechet, doctor în gastrotehnică, pentru că ne-am dorit un produs sănătos şi bun, care să aducă altceva în viaţa noastră. Am utilizat într-adevăr ciocolata neagră cu 72% masă de cacao, care şi ea conţine un pic de zahăr, dar am combinat-o cu magiun din prune Topoloveni, cu cicoare şi ovăz, dar şi inulină, un ingredient natural din cicoare despre care se ştie că scade glicemia. Datorită acestor ingrediente glicemia chiar scade, nu creşte. De asemenea, am combinat castravetele cu lămâie şi cu crocant de lămâie şi a ieşit o pralină şi o combinaţie foarte fresh. Am mai dorit să facem şi o pralină cu roşii şi busuioc, dar timpul a fost prea scurt”, a menţionat Carmela Dragomir.

Preţurile pralinelor variază între 250 lei/kg şi 350 lei/kg, însă şi ambalajele, frumoase şi preţioase de altfel, sunt foarte costisitoare, numai o cutie goală putând să coste şi 60 de lei.

De asemenea, pentru iubitorii de îngheţată Zelateria Oanei Consulea oferă, pe lângă clasicele variante locale ce amintesc de gustul copilăriei, sortimente precum îngheţată cu gust de magiun şi pâine prăjită sau îngheţata cu gust de colivă.”Oana Consulea a studiat piaţa şi a făcut ceva tradiţional pentru români. Pentru noi, magiunul şi pâinea prăjită este gustul copilăriei, dar cei mai tineri nu ştiu ce e. Practic a încercat să caute gusturi noi în materie de îngheţată. Avem şi îngheţată cu grapefruit şi portocală roşie, mango cu fructul pasiunii, ciocolată cu brownie, ciocolată cu eugenie. Iar un alt gust al copilăriei este îngheţata cu gust de colivă. S-a dorit să nu fie o gelaterie tipic Italia, ci una care să îmbine şi gustul local”, a spus Andi Rogojină, partener la Zelateria.

Nu în ultimul rând, Adina Istrate a subliniat că la acest festival este prezent şi Martin Christy, Founder International Chocolate Awards & IICCT, care va povesti cum trebuie degustată şi combinată ciocolata corect. De asemenea, tot în cadrul târgului, Carrefour va prezenta diverse combinaţii între ciocolată şi brânzeturi pentru desert. „Deci avem foarte multe noutăţi şi mie mi se par şi foarte educative, care aduc şi un mare plus sufletului”, a transmis organizatorul festivalului, menţionând că preţurile produselor prezentate la Chocolate Saga sunt pentru toate buzunarele, de la „foarte accesibile la mari”.

Potrivit Omnia Gusti, firma care vinde materie primă la ciocolatieri şi echipamente, în România în ultimii 3-5 ani piaţa de ciocolată a început să se dezvolte din ce în ce mai mult, înregistrând creşteri anuale de 20-25%.

În privinţa vizitatorilor, organizatorii se aşteaptă la o cifră similară sau chiar la o depăşire a celor 25.000 pe ediţie, câţi au fost consemnaţi în ultimele două evenimente.

Datele furnizate de organizatorii Chocolate Saga arată că România produce mai puţin de 10% din necesarul anual de ciocolată al ţării, consumul de ciocolată fiind de peste 600 de milioane de euro. Numai producţia de ciocolată românească se ridică la 50 de milioane de euro.

România ocupă locul 10 în topul celor mai mari consumatori de ciocolată, cu 4,95 kg/locuitor, în creştere cu 40% faţă de 2021, când era de doar 3,5 kg/locuitor. Anul trecut, consumul de ciocolată premium a crescut cu peste 50%.

Chocolate Saga este cel mai mare eveniment de acest fel din Romania, se află la a treia ediţie şi se desfăşoară timp de trei zile, culminând cu primul concurs din România dedicat domeniului, Ciocolată de Aur. Biletele de intrare costă 20 de lei, iar copiii sub 10 ani au gratuitate.