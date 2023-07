Coop Wallet, aplicația prin care investești în prima cooperativă din România digitalizată via blockchain

The Coop Network, prima cooperativă din România digitalizată cu ajutorul tehnologiei blockchain, anunță lansarea aplicației Coop Wallet, prin care poți investi în afaceri locale. Este cea mai nouă aplicație de investiții din România, prin care poți obține dividende de cooperativă și venit pasiv din investiții cu randament garantat.

Aplicația Coop Wallet reunește toate informațiile de care un posibil investitor are nevoie, de la date despre proiectele cooperativei, la runde exclusive de investiții, grafice și detalii despre cum te poți implica activ. Coop Wallet simplifică procesul de investiție în proiectele aflate sub umbrela The Coop Network – prima cooperativă din România digitalizată cu ajutorul tehnologiei blockchain.

Cu ajutorul acestei aplicații, investițiile în afacerile locale înscrise în cooperativă sunt simple, sigure și 100% transparente.

“Relația dintre membri și cooperativă se face prin intermediul acestei aplicații. Este practic o poartă de acces către business-urile cuprinse în cooperativa The Coop Network. Aplicația Coop Wallet permite oricui să investească, indiferent de experiența anterioară sau de buget. Investiția pe care o poți face prin intermediul aplicației are semnificație inclusiv în economia locală, toate business-urile din cooperativă fiind dezvoltate în România, cu focus pe sustenabilitate și eficiență.

Oportunitățile de investiție vor fi lansate gradual în aplicație. La acest moment avem două runde deschise. Vor fi încărcate și următoarele. Prin investiția făcută în cel puțin unul dintre proiecte, membrii au randament garantat, cuprins între 10-15% anual. Aplicația simplifică întreaga procedură, fiind gândită ca o platformă accesibilă și sigură pentru toți cei care vor să își crească veniturile anuale. Dincolo de dimensiunea investițională, presupune și o comunitate de antreprenori, oameni care vor să schimbe la față mediul de business și să creeze toate premisele pentru economia viitorului în România. “, a declarat Florin Timbuc, Chief Technology Officer în cadrul The Coop Network.

Cu ajutorul Coop Wallet, investitorul are acces 100% la evoluția proiectelor, la date, fără a exista riscul de a se încheia subit sau de a se pierde bani. Totul se realizează într-un mediul controlat legislativ, prin legea cooperativei și cu ajutorul smart contracts.

Aplicația Coop Wallet poate fi descărcată din Google Play și Apple Store. Detalii despre cum funcționează pot fi consultate și aici: https://coopwallet.finance/

Cooperativa The Coop Network reunește șase business-uri dezvoltate în România:

companie de robotică și automatizare – IQ Robotech;

o fermă de cannabis medicinal, cultivat pentru producția și vânzarea uleiului CBD, în scopuri medicinale pentru oameni și animale;

o fermă ecologică de ovine;

exploatarea unui izvor de apă pură din zona Munților Apuseni, filtrată natural, și comercializarea acestei ape îmbuteliate în țară și în străinătate;

producția și vânzarea de sere modulare inteligente;

închirierea de drone utilitare și aplicații pentru misiuni de salvare, inspecție și recunoaștere în teren sau stingerea incendiilor.

La acest moment, în aplicația Coop Wallet sunt deschise runde de investiții pentru două dintre proiectele companiei de robotică și automatizare IQ Robotech. Ambele sunt deja contractate de clienți ai IQ Robotech și au termene de plată calculate pentru ca investitorii să primească banii cu dobândă după un an de zile.

Inovația pe care cooperativa The Coop Network o aduce în spațiul blockchain este faptul că leagă direct cardurile digitale (NFTs) de apartenența legală ca membru la o cooperativă tradițională. Cu ajutorul smart contracts, investiția în business-urile cooperativei devine mai ușor de făcut.

În cadrul cooperativei, tehnologia blockchain este folosită ca o bază de date descentralizată, în care se înregistrează acțiunile membrilor, în mod securizat, transparent și ireversibil.