Coșul de consum pentru un trai decent, mai scump cu 40% față de acum trei ani

În perioada septembrie 2020 – decembrie 2023 (perioada de inflație puternică), capitolul „Cheltuieli cu locuința” (unde intră și costurile cu energia, care în decembrie 2023 reprezentau 69,1% din totalul capitolului) a înregistrat cea mai puternică creștere: 57,7%, mult peste creșterea valorii coșului total (39,5%). Totodată, ponderea cheltuielilor cu locuința în coș a crescut de la 6,6% la 7,5%. În decembrie 2023, familia de referință (doi adulți și doi copii) trebuia să cheltuie cu aproximativ 280 de lei pe lună în medie în plus pentru întreținerea locuinței față de septembrie 2020 și cu 210 lei în plus față de 2021 (anterior adoptării OUG 27/2022 privind plafonarea prețurile la consumator pentru gaze și electricitate începând cu luna aprilie 2022).

În aceeași perioadă, capitolul „Alimentația” a înregistrat o creștere în mare similară cu valoarea totală a coșului (38,5% vs. 39,5%), ponderea alimentelor în total coș rămânând constantă (21-20,9%). În decembrie 2023, familia de referință (doi adulți și doi copii) trebuia să cheltuie cu aproape 600 de lei în medie în plus pe lună pentru alimente față de septembrie 2020 și cu aproximativ 220 de lei în plus față de septembrie 2022 (anterior adoptării OUG 67/2023 pentru limitarea adaosurile comerciale practicate de procesatorii, distribuitorii și comercianții de alimente în cazurile unor produse de bază începând cu sfârșitul lunii iulie 2023).