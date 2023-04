Cozonacii care hrănesc viitorul unor tineri

Într-o piață a forței de muncă în care toți angajatorii se zbat să găsească personal calificat, școlile profesionale sunt ca o gură de aer proaspăt. Sistemul dual a resuscitat meseriile, însă nu suficient încât să satisfacă nevoile din piața forței de muncă. În industria de brutărie, patiserie și cofetăriile, de exemplu, există prea puține școli profesionale care să aibă și laboratoare echipate cu utilaje necesare în această industrie. Însă lucrurile încep să se schimbe pas cu pas și iată că apar și investițiile private în domeniul educației. În două licee din România în comuna Tărtășești în județul Dâmbovița și la Cluj-Napoca, sunt parteneriate ca la carte în sistem dual cu Asociația Bakery School, care se asigură de dotarea cu tot ce trebuie a laboratoarelor de brutărie-cofetărie Bakery School are 61 de elevi, mare parte din ei provenind din medii defavorizate, care și-au rescris destinul și care fac competiție serioasă oricărui cofetar sau patiser experimentat.

Societățile Vestice au un respect desăvârșit pentru meseriași. Aceștia sunt respectați și printre cei mai bine plătiți membri ai comunității. În Austria, de exemplu, să fii tâmplar este o mândrie atât pentru elevi cât și pentru părinți. În România, a fost nevoie de intervenția mediului privat pentru reinventarea școlilor de meserii.

Am stat de vorbă cu elevii, dascălii și fondatorii Bakery School, singura școală în sistem dual din România pentru meseriile de brutar și cofetar-patiser cu infrastructură bine pusă la punct. Elevii provin din familii simple, sărace, cărora școala le-a arătat că pot visa și pot deveni mai mult. Toți elevii au trecut de la munca cu ziua prin sat, la a crea cele mai gustoase prăjituri, cozonaci, pâini, pentru familiile și comunitatea lor.

Claudia este în ultimul an la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase” din Tărtășești, secția cofetar-patiser. Și-a pierdut mama la 13 ani, după o luptă dură cu cancerul. Locuiește cu tatăl ei, Gabriel, om fără carte, cum îl descrie chiar ea, muncitor în construcții. „Moartea mamei mele este cea mai dureroasă parte a vieții mele. Când s-a îmbolnăvit, am preluat muncile casei, îngrijirea ei, împreună cu nevoile și suferința ei, școala rămânând în ultimul plan”, povestește ea. A găsit o forță inimaginabilă și demnă de admirat pentru a-și continua școala, pentru a merge la liceu, acolo unde și-a găsit alinarea în prepararea prăjiturilor. „Practica e oaza mea de liniște, unde pot să creez, unde sunt învățată și ajutată”, explică ea.

Eunice este o colegă de-a Claudiei care face prăjituri pentru toți cei 7 frați ai săi. Pentru că a crescut într-o familie numeroasă, dorința ei cea mai mare este să își deschidă o afacere socială pentru a-i ajuta pe cei defavorizați.

În aceeași clasă cu fetele l-am întâlnit și pe Alin, un tânăr înalt, glumeț și vesel. Ne-a povestit cu mândrie ca vrea să fie patiser și că lucrează, după școală, la o fermă agricolă din zonă. „Am o vârstă și trebuie să îmi ajut părinții”, îmi explică el.

Dalia și Maria sunt eleve în clasa a IX-a la Bakery School și locuiesc în localități de pe lângă Cluj-Napoca. Fac zilnic naveta la școală. Provin din familii simple, dar cu principii clare despre valoarea meseriei. Sunt încurajate de părinți să își urmeze visurile. Maria are deja o atitudine de antreprenor, și se visează cofetar cunoscut și apreciat chiar și de influenceri. „Sunt sigură că le-ar plăcea”, spune ea cu încredere. Colega sa are un focus pe latura caritabilă. „După ce mi-aș face propria afacere, mi-ar plăcea să fac multe prăjituri ca să le ofer copiilor de pe stradă”, menționează Dalia.

Ce înseamnă o școală de meserii

E o luptă și un angajament serios să poți să construiești de la zero o școală de meserii modernă care să livreze specialiști bine pregătiți, spune Gabriela Bereș, general manager Puratos România, compania care a investit în construcția Bakery School. „În 2020, în plină pandemie, am pornit de la dorința de a investi în educație, fără să realizăm câte obstacole vom avea pe drum. Am avut probleme administrative, a trebuit să ne adaptăm practica la sistemul online, însă nu ne-am lăsat, indiferent de cât de greu a fost”, a explicat managerul.

Eforturile au fost răsplătite de elevi. În februarie, elevii Bakery School au câștigat locul 1 la Olimpiada WorldSkills de Cofetărie și Brutărie, la ambele specializări. Juriul a fost format din doi experți belgieni și doi specialiști locali pentru fiecare specializare. Aceștia au notat acuratețea rețetei, respectarea timpului, și nu în ultimul rând, gustul.