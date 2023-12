Creșterea prețului alimentelor ne aduce în fruntea topului european. Campionii scumpirilor

Deși are un potențial agricol foarte mare, România continuă să fie tributară importurilor de mâncare. Deficitul balanței comerciale cu produse alimentare a continuat să se accentueze anul acesta: în primele șapte luni ale anului, importurile au cunoscut o creștere cu aproape 16% comparativ cu perioada similară a anului trecut, înregistrând astfel cea mai mare creștere în structura comerțului exterior al României, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Rămânând tot în sfera cifrelor, Comisia Europeană indică România ca fiind printre țările care au înregistrat cea mai mare inflație a prețurilor produselor alimentare la consumator în octombrie 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu o medie de de 13,4%.

O analiză realizată în 2014 de către Washington State University releva faptul că în România, în medie 34,2% din bugetul unei familii se ducea pe alimente, iar peste un sfert dintre români nu mai aveau bani după acoperirea cheltuielilor de bază. La o distanță de 10 ani, în 2023, românii au ajuns să cheltuiască pe mâncare circa 37% din bugetul lunar, potrivit INS, în timp ce după acoperirea cheltuielilor de bază un sfert dintre ei rămân lefteri. Analiza acestor cifre ne arată că produsele alimentare scumpe și gradul mare de sărăcie salarială au rămas constantele din viață românilor, în ciuda promisiunilor politicienilor.

Nicio masă cu pește ieftin

Statistica Comisiei Europene arată că la produsele considerate de bază țara noastră a înregistrat o scădere doar la uleiuri și grăsimi vegetale (-13,6%), iar cea mai mare creștere am avut-o la pește și produse din pește (+16,6%). Nicu Vasile, președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), explică această creștere puternică a prețurilor la pește prin faptul că importăm masiv, în condițiile în care la un consum anual de 216.000 tone de pește, din producția internă asigurăm doar 13.000 de tone. În schimb, explicația președintelui LAPAR pentru scăderea prețurilor la ulei și grăsimi vegetale este mai degrabă una cu conotații politice. „Vedeți și importurile de carne mecanică, acele resturi de carne care se toacă și se bagă în salamuri, crenvurști etc. Acestea sunt ieftine, bag și ulei ieftin și vând cu 5 lei produsul. Nu contează că el nu este cel mai sănătos pentru populație. Punerea pe piață a acestor produse ieftine, dar de proastă calitate, pentru a asigura mâncare pentru cât mai mulți oameni nevoiași are și un cost, iar acesta se vede, de exemplu, în explozia numărului de cancere”, afirmă Nicu Vasile.

Carnea, produs de lux pentru mulți români

Un produs unde România a înregistrat o creștere foarte mare, a două din UE27, este carnea (statistica UE nu face distincție pe animale). Aici creștere an/an a fost de 11,1%, iar o scumpire mai mare ca noi a înregistrat doar Bulgaria (+12,3%). Această majorarea este influențată puternic de prețul cărnii de porc, unde România stă foarte prost din cauza gripei porcine africane care a afectat în ultimii ani fermele de creștere și îngrășare. Materia primă a înregistrează astfel o creştere istorică a costului, după ce am ajuns să importăm 85% din carnea de porc pe care o consumăm. Pe de altă parte, dacă vorbim despre carnea de vită și pui, aici scumpirile au fost generate de creștere dramatică a prețurilor la furaje, chiar și cu 50%, fapt ce ia făcut pe mulți fermieri să-și scoată la vânzare fermele.

Scumpirea legumelor, peste media europeană

În ceea ce privește legumele, prețurile au marcat o creștere de 7,8%, plasând țara noastră peste media europeană care a fost de 6,3%. Chiar și așa, scumpirile au fost mult mai mari în țări precum Cehia (+13,8%), Bulgaria (+13%), Suedia (+12,6%) și Belgia (+12,4).

Pentru a sprijini producția de legume în România, Executivul a aprobat în luna septembrie un program în valoare de 22 milioane de euro care prevede un ajutor financiar de până la 1.000 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de culturi cu tomate, ardei gras sau lung, gogoşari, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde, în spaţii protejate. Măsura este bună, dar ea nu rezolvă decât prelungirea perioadei de producție, lăsând în aer desfacerea recoltelor, iar de aici și probleme cu prețurile, spune Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară. În ceea ce privește fructele, aici creșterea a fost de numai 4,3%, ea fiind printre cele mai mici din UE27, după ce pe primele două locuri s-au plasat Austria cu o creștere de 3,7% și Danemarca cu un plus de 4%. . La acest capitol, cele mai mari creșteri le-au raportat Grecia (+20,3%), Cipru (12,9%) și Portugalia (10,8%).

De la poarta fermei la raft, mai mult decât dublu

În octombrie anul trecut, prețul oului la poarta fermei era de circa 50 de bani, dar el ajungea la raftul magazinelor să fie dublu sau chiar puțin peste, în funcție de calitate. Fermierii se plângeau atunci că explozia facturilor la energie le îngroapă afacerile, dar nu puteau majora prețurile pentru că riscau să rămână cu marfa nevândută. În timp ce Comisia Europeană indică o scumpire la pachet pentru lapte, brânză și ouă de 6,7% în octombrie 2023 față de octombrie 2022, Institutul Național de Statistică arată că la ouă scumpirea a fost de 10,67%, fiind una dintre cele mai mari la produsele alimentare. În ceea ce privește brânza, aceasta s-a scumpit cu 11,95% (telemea de vacă și de oaie), iar în ceea ce privește laptele prețul a rămas aproape neschimbat. Per total, dacă este să mergem pe procentul de creștere la pachet de 6,7% acreditat de statistica Comisiei Europene, România ocupă locul opt în topul scumpirilor, un top care este condus de către Belgic cu 13%, Franța cu 11,2% și Malta cu 9%.

Prețurile alimentelor au scăzut la nivel global

Indicele global al preţurilor produselor alimentare a coborât în luna octombrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani şi jumătate datorită scăderilor înregistrate la prețul zahărului, cerealelor, uleiurilor vegetale şi cărnii, a anunţat Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO). În luna octombrie 2023, indicele s-a situat la o medie de 120,6 puncte, în scădere cu 0,5% faţă de nivelul de 121,3 puncte înregistrat în luna septembrie. Valoarea din luna octombrie 2023 este cu 10,9% sub cea din urmă cu 12 luni şi totodată cel mai redus nivel înregistrat după luna martie 2021.

Conform FAO, preţurile mondiale la cereale au scăzut cu 1% în luna octombrie comparativ cu septembrie, în principal ca urmare a scăderii cotaţiilor la orez şi grâu. Scăderi de preţuri au fost înregistrate şi la uleiuri vegetale (minus 0,7%), zahăr (minus 2,2%) şi carne (minus 0,6%). Singurul produs alimentar la care preţurile internaţionale au crescut de la o lună la alta sunt lactatele, care s-au scumpit cu 2,2% în luna octombrie.

„Statistica spune că românii dau circa 37% din venituri pe mâncare, dar în realitate acest procent este de 50%. Avem această creștere foarte mare de prețuri la produsele alimentare din cauza războiului de la granița noastră, a crizelor succesive din ultima perioadă, dar și din vina noastră. Am dat Legea lanțului scurt în sectorul alimentar, dar nu am creat instrumentele pentru aplicarea ei, adică depozitele regionale, mijloacele de transport necesare și asigurarea desfacerii produselor. Nu au fost create asociațiile pe lanț de la producător la raft, Ministerul Agriculturii nu a făcut nici până azi filiera de produs pentru a ști în orice moment evoluția prețului de la producător la raft. Până nu vom rezolva toate aceste probleme și nu vom începe să ne asigurăm consumul din producția internă într-o proporție tot mai mare, vom continua să avem mâncarea foarte scumpă”, spune Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară.