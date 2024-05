Cu rețeta bună a investițiilor, businessul cu vin nu dă dureri de cap

În anul 2000, Oana Belu împreună cu soțul, Lucian Velciu, și cu fratele ei, Horia Culcescu, a preluat o companie cu datorii imense. Decizia însă nu fost deloc una rea. Anticipând potențialul uriaș, ei erau convinși că nu-și îngroapă banii în pământ, ci că plantează semințele unui business de mare anvergură. În urmă cu un sfert de secol, Domeniile Ostrov avea un atu – o suprafață impresionantă de vie aflată într-o zonă viniviticolă excepțională. Dar asta era tot. Lucrurile nu arătau deloc promițător, afacerea fiind în paragină: via era destul de veche și nu extrem de roditoare, iar în ceea ce privește tehnologiile folosite, lucrurile erau parcă încremenite în timp. Cu muncă și investiții majore, încet-încet afacerea a început să dea roade. A ajutat mult că din primul moment s-au făcut replantări masive cu cu soiuri nobile, multe cu ajutorul fondurilor europene, și că s-a investit în spații de producție sau în mașini și utilaje de ultimă generație. Astăzi, Domeniile Ostrov fructifică din plin toată această strategie. Anul trecut, s-a înregistrat o producție de vin de 10 milioane de litri, în creștere cu peste 11% față de volumul de 9 milioane de litri consemnat în 2022. Iar din luna decembrie compania a început să exporte vin și în China. Și asta nu e tot. Rezultate la fel de bune s-au înregistrat pe zona de legume-fructe, unde compania familiei este, pe multe segmente, lider de piață.

Crescută bine pentru antreprenoriat

Pentru Oana Belu, drumul antreprenorial a fost unul cât se poate de clar, dar în același timp destul de complicat. Încă din copilărie, a avut model de urmat în familie, așa că nu este de mirare că primele afaceri le-a început de pe băncile școlii. „Încă din 1994 am intrat în afaceri, atunci eram încă studentă. Întâi m-am ocupat de lucruri adiacente agriculturii, am făcut transport internațional de fructe și legume și comerț”, își amintește antreprenoarea. Nu a eșuat și pentru că a primit toată susținerea de care avea nevoie, dar și pentru că a fost conștientă că trebuie să învețe. A avut și șansa să îi placă să studieze, să afle lucruri noi și să deprindă abilități care s-au dovedit esențiale în business. „Cu siguranță matematica este materia care m-a construit analitic și m-a ajutat în viață și în afaceri. Am terminat liceul Vianu, am o structură axată pe disciplinele exacte, am îndrăgit matematica, am fost olimpică la această materie. Apoi, am ales ingineria pentru facultate. Școala m-a construit sănătos, m-a ajutat să am răbdare și putere de analiză. Astfel, hotărârile pe care le-am luat au fost luate rapid, la momentul oportun, în urma unei analize pe care am dobândit-o în urma formării mele în anii de școală”, este convinsă Oana Belu. O astfel de decizie luată bine calculată a fost investițiile în sistemul de irigație. Întreg arealul Domeniilor Ostrov, 1.200 de hectare în județul Constanța, DOC Oltina și IG Terasele Dunării și 200 de hectare viță de vie cu struguri de masă, poate irigat, iar acest lucru explică de ce în ultimii trei ani producțiile au fost de fiecare dată peste așteptări. Iar aici nu este vorba doar de cantitate, cât și de calitate.

Vinul bun se cunoaște după struguri

Oana Belu a învățat multe despre agricultură și despre procesele tehnologice din domeniul vitivinicol. Iar, ce știe acum foarte bine este rețeta vinului de calitate, pe care spune că o folosește cu succes la Domeniile Ostrov: cei mai buni struguri, oenologii de clasă mondială și un proces de fabricație riguros. Dealurile Dobrogei, mai exact arealul DOC Oltina și IG Terasele Dunării, explică antreprenoarea, ar oferi strugurilor o combinație ideală de minerale din sol, apă și soare. De asemenea, are încredere mare în echipa de oenologi și în procesul ultramodern de fabricație, care presupune o monitorizare permanentă și, la rândul său, garantează o calitate de excepție. Domeniile Ostrov a luat de-a lungul timpului zeci de medalii de aur, argint și bronz la cele mai mari concursuri internaționale de profil. „Noi ne mândrim cu Feteasca Neagră, ambasadorul vinurilor românești. Acesta se dezvoltă foarte frumos în arealul din Ostrov și, datorită tehnologiei de vinificație și a priceperii oenologilor, obținem un vin de invidiat”, spune antreprenoarea, care mai precizează că și vinurile albe și cele rose au mare căutare. „Roseul este un vin consacrat în România, suntem mândri că am mizat pe acest sortiment atunci când producătorii români nu-i dădeau prea multă importanță. Am investit de-a lungul primilor ani în rose-uri, am diversificat gamele și am încercat să educăm gustul românilor pentru un vin care se bea atât vara, cât și iarna. La baza roseurilor noastre stau soiurile clasice de struguri de Cabernet Sauvignon, Merlot sau Fetească Neagră, Pinot Grigio, Shiraz și Pinot Noir”, explică Oana Belu. Domeniile Ostrov au în portofoliu peste 25 de branduri de vin, care se află pe toate rafturile din retailul românesc, dar și în HORECA. Compania vinde, anual, întreaga producție de vin, cu excepția unei cantități de circa 2 milioane de litri pe care o păstrează în stoc pentru învechire pentru perioade de la trei până la șase ani.

Vitamine pentru business

Cu toate că Domeniile Ostrov este o companie cunoscută pentru producția de vinuri românești, trebuie știut că este și unul dintre marii producători de legume și fructe. Domeniile Ostrov deține aproximativ 250 de hectare de livezi de-a lungul cursului Dunării: peste 110 tone de piersică și nectarine, aproximativ 70 de hectare de cireșe, peste 25 hectare de prune, 5 hectare de gutui, circa 25 de hectare de caise, aproximativ 20 de hectare de nuc și 2 hectare de kiwi. „Părinții noștri ne-au crescut în spiritul iubirii pământului, am cultivat vița de vie de mici, am plantat căpșuni și alte fructe, lucrul în grădină era o treaba de familie, era unul dintre momentele noastre. Domeniile Ostrov înseamnă în același timp și peste zona pomicolă, cel mai mare areal de acest gen din Sud-Estul Europei. Fructele de la Domeniile Ostrov, împreună cu strugurii de masă sunt distribuite în hipermarketurile importante din România și în piețele agroalimentare tradiționale”, explică Oana Belu. Aceeași strategie a fost aleasă și pentru legume. Sute de hectare de teren, deținute sau luate în arendă, asigură o producție care au adus businessul familiei în poziția de lider pe mai multe segmente de piață. Astfel, sunt cel mai mare producător român de castraveți Fabio, iar la mazăre și roșii s-au obținut performanțe de invidiat. I-a ajutat enorm că cererea de legume românești pe piață este din ce în ce mai mare, compania având contractată deja toată producția pentru acest an. Iar asta în contextul în care Ostrovit, o altă firmă din portofoliul familiei, este un procesator de top, brandul Naturelo fiind foarte cunoscut și apreciat atât în țară, cât și în străinătate. Producția de conserve și gemuri este, de ani buni, în creștere accelerată, iar pentru a face față cererii sunt planuri serioase pentru extinderea suprafețelor cultivate.

Taninul viitorului

Doar în ultimii ani, investițiile în tot ce înseamnă Domeniile Ostrov, de la vie la tehnologii de ultimă generație, s-au ridicat la peste 40 de milioane de euro, iar rodul acestor eforturi se vede foarte bine. Prin urmare, toată această strategie urmează să fie continuată. „În următorii zece ani ne propunem să consolidăm și să extindem prezența brandului nostru, Domeniile Ostrov, pe plan internațional, dar și național. Suntem în top 5 producători în industria noastră și vrem să urcăm în ierarhie. Vom continua să investim în tehnologie și calitatea produselor noastre, pregătindu-ne să aducem experiența noastră pe piețele globale. Prin intermediul unor parteneriate strategice și a unei abordări orientate către inovație, ne angajăm să exportăm produsele noastre în diverse țări și să facem cunoscute vinurile românești în întreaga lume”, încheie Oana Belu.