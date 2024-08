Cum investești în vremuri de criză financiară

Chiar și când economia o duce bine, este greu de estimat direcția spre care se îndreaptă bursele. Tocmai de aceea, într-o perioadă economică dificilă, cum e cea de acum, volatilitatea pieței crește și mai tare.

Așa că, oricât de bine ne-am pregăti, nu putem controla piața de capital. Evenimente neprevăzute – cum ar fi o pandemie, inflație ridicată sau tensiuni geopolitice la nivel internațional – pot schimba totul foarte repede.

Diversificarea portofoliului – cheia către minimizarea riscurilor

Unul dintre cele mai importante sfaturi pentru succesul în investiții, mai ales în timp, este să ai un portofoliu diversificat. Acest lucru ne ajută să echilibrăm riscurile și să profităm de oportunități pe termen lung.

Cu alte cuvinte, dacă înregistrezi pierderi în cazul unui instrument financiar, poți marca câștiguri din partea altui instrument din portofoliu.

Investitorii cu experiență recomandă să ne construim un portofoliu cu active variate, care includ instrumente financiare din diferite industrii și regiuni ale lumii. Cu un portofoliu bine diversificat, reducem riscurile, profitând de fluctuațiile pieței.

Brokerii autorizați oferă o gamă generoasă de instrumente financiare din care investitorii să aleagă, în funcție de profilul de risc.

De exemplu, XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale, are în portofoliu peste 6.300 de instrumente financiare disponibile pe principalele piețe de capital din Europa și Statele Unite.

Dintre acestea, peste 3.400 reprezintă acțiuni listate la 16 dintre cele mai mari burse de valori din lume și peste 300 sunt ETF-uri din toată lumea.

În același timp, XTB oferă peste 2.300 de tipuri de Contracte pentru Diferență (CFD-uri) cu activ suport pe mărfuri, indici, acțiuni, perechi valutare, monede virtuale și altele.

Spre deosebire de investițiile tradiționale, CFD-urile permit aplicarea mecanismului numit Short Selling sau „vânzare în lipsă”, ideal în perioadele de scădere a burselor.

Câștigul este posibil, chiar și în perioadele când bursele scad

CFD-urile sunt instrumente derivate ce implică un efect de „levier financiar”. Acesta te ajută să deschizi o poziție cu o sumă mult mai mică decât valoarea nominală a instrumentului în cauză.

Atunci când cumpărăm sau vindem un CFD, nu deținem instrumentul de bază (activul suport), ci doar tranzacționăm „prețul” acestuia, mizând pe creșterea sau scăderea cotației în viitor.

În cazul scăderii prețurilor, folosind acest mecanism, noi am putea vinde (adică deschide tranzacția) în prezent ceea ce nu deținem și răscumpăra ulterior (adică închide tranzacția), marcând diferența de preț dintre momentul prezent și cel viitor. Cu alte cuvinte, vindem scump și cumpărăm ieftin.

În felul acesta, diferența dintre prețul la care am intrat în tranzacția short selling și prețul la care am ieșit din tranzacție se va înregistra ca profit în contul nostru de investiții, dacă prețul a evoluat așa cum am preconizat.

Vânzarea în lipsă ne oferă și posibilitatea de a îngheța tranzacțiile deja existente, prin mecanismul numit hedging, „lacăt” sau „acoperire”.

Această strategie complexă de tranzacționare este implementată, de obicei, doar după ce a avut loc deja o investiție.

Hedging-ul are rolul de a atenua pierderile potențiale ale unei tranzacții existente, în cazul în care aceasta se mișcă în direcția opusă față de ceea ce anticipasem.

Practic, hedging-ul ne ajută să „înghețăm” provizoriu rezultatul unei tranzacții. Acest lucru este realizat prin deschiderea unei poziții de vânzare sau de cumpărare (în funcție de caz), având aceeași dimensiune ca cea deja existentă

Cele două poziții se vor menține deschise până când perioada de instabilitate va trece. Astfel, atunci când pierdem pe o parte, câștigăm pe cealaltă și, practic, portofoliul este menținut la același nivel.

Deși hedging-ul nu poate elimina în totalitate riscul de pierdere asociat unei anumite investiții, îl poate limita substanțial.

Educația – criteriu de bază al succesului în investiții

Informarea și învățarea continuă sunt esențiale atât pentru cei care sunt la început de drum, cât și pentru investitorii cu experiență.

Înțelegerea piețelor financiare, cunoașterea strategiilor eficiente și luarea deciziilor bazate pe documentare sunt aspecte care fac diferența între succes și eșec.

XTB oferă o gamă variată de resurse educative, menite să ajute investitorii să devină mai informați și mai pregătiți.

Programul de educație financiară de la XTB înglobează atât noțiuni de bază, tutoriale video, webinare, manuale, ebook-uri, precum și module întregi de cursuri pentru traderii cu nivel avansat.

În plus, compania de investiții XTB pune la dispoziția celor dornici să fie la curent cu cele mai noi informații de pe piața de capital, materiale video și webinare realizate de analiști financiari. Acestea pot fi accesate fie direct din platforma de tranzacționare XTB, xStation, fie sunt disponibile, gratuit, pe canalul de YouTube al XTB România.

De asemenea, specialiștii XTB realizează săptămânal analize de piață ale celor mai recente evenimente și date de interes pentru investitori.

Pentru cei care nu s-au hotărât încă sau nu se simt pregătiți să investească, XTB oferă opțiunea de a deschide un cont de training gratuit. Acest cont permite efectuarea de tranzacții fără a folosi bani reali, oferind astfel investitorilor începători șansa de a se familiariza cu piața fără riscuri financiare.

