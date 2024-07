Cushman & Wakefield Echinox: Românii au cheltuit anul trecut 36 miliarde de euro în marile reţele de retail, cu 11% mai mult decât în 2022

Românii au cheltuit anul trecut 36 miliarde de euro în marile reţele de retail, cu 11% mai mult decât în 2022, iar peste 60% din cheltuieli au fost în supermarketuri şi hipermarketuri, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

”Românii au cheltuit anul trecut 36 de miliarde de euro în marile reţele de retail, sumă cu 11% mai mare comparativ cu 2022, din care 22,5 miliarde de euro, respectiv peste 60% din total, reprezintă cumpărături efectuate în supermarketuri şi hipermarketuri”, potrivit studiului Romania Retail Snapshot 2024, realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, pe baza rezultatelor financiare a 116 companii din 12 domenii diferite.

A doua cea mai mare pondere a cheltuielilor realizate de români în 2023 a fost în magazinele de bricolaj (3,6 miliarde de euro, respectiv 10%), acestea fiind urmate de magazinele electro-IT (3,3 miliarde, respectiv 9%) şi de modă (2,2 miliarde de euro, 6,1%). Bijuteriile (212 milioane euro, 0,6% din vânzările totale), magazinele de încălţăminte (356 milioane de euro, 1%) şi cele de cosmetice (458 milioane de euro, 1,3%) au avut cele mai mici ponderi în coşul de cumpărături.

Ritmul de creştere a vânzărilor în cadrul reţelelor de retail în 2023 a fost uşor peste rata anuală a inflaţiei de anul trecut (10,4%) şi a încetinit comparativ cu 2022, când avansul a fost de 16,3% faţă de o rată a anuală a inflaţiei de 13,8%.

Toate cele 12 segmente analizate au consemnat vânzări peste cele din 2023, cele mai mari creşteri fiind raportate pe segmentul cosmeticelor (33,5%), cel al magazinelor specizate – petshopuri, farmacii specializate, puncte de vânzare ziare, tutun etc (20,4%), articolelor pentru copii (17,5%) şi restaurantelor şi cafenelelor (14,5%).

Cele 12 domenii analizate sunt FMCG (marile reţele de hipermarketuri/ supermarketuri), Fashion, DIY, Articole Sportive, Încălţăminte, Articole pentru Copii, Bijuterii, Home & Deco, Restaurante şi Cafenele, Cosmetică, Electro-IT, Magazine Specializate. Împreună, cei 116 de retaileri operează peste 6.000 de magazine, majoritatea dintre acestea funcţionând în proiecte de retail de tip mall, parcuri de retail sau galerii comerciale.

Cele mai reduse rate de creştere ale rulajului în 2023 faţă de 2022 şi sub nivelul inflaţiei au fost raportate de segmentele DIY (3%), Home & Deco (4,8%), Bijuterii (6%), Electro – IT (8,3%) şi Articole sportive (8,6%).

Pentru toate celelalte categorii creşterile vânzărilor au fost peste inflaţie, respectiv de 12% pentru FMCG, de 12,3% pentru încălţăminte şi de 11,3% pentru fashion.

”Piaţa de retail a continuat să performeze şi anul trecut, în ciuda faptului că 2023 a fost al doilea an consecutiv în care inflaţia a fost de două cifre. Astfel, toate segmentele analizate în cadrul studiului nostru au înregistrat majorări ale vânzărilor comparativ cu 2022, majoritatea reuşind să aibă o rată de creştere superioară inflaţiei. De asemenea, dacă analizăm datele din perioada 2019 – 2023, creşterea medie anuală a cifrelor de afaceri aferente marilor reţele de retail (11,5%) s-a menţinut peste rata medie anuală a inflaţiei în acest interval (7,9%). Perspectivele pentru acest an sunt pozitive, având în vedere datele oficiale care arată un avans semnificativ al vânzărilor cu amănuntul comparativ cu perioada similară din 2023”, afirmă Vlad Săftoiu, head of Research, Cushman & Wakefield Echinox.

Rata medie anuală de creştere a vânzărilor din perioada 2019 – 2023 s-a situat peste rata medie anuală a inflaţiei pentru majoritatea categoriilor de retail (11,5% vs 7,9%), excepţie făcând comercianţii de încălţăminte (6,3%) şi cei de home & deco (6,8%). La polul opus, cu cele mai mari rate de creştere în perioada 2019 – 2023, se află segmentul cosmeticelor (17,8%) şi cel al magazinelor specializate (17,3%).

Majorarea veniturilor obţinute de marii retaileri a fost susţinută atât de deschideri de noi magazine, dar şi creşterea vânzărilor în magazinele fizice şi totodată de extinderea în online a unora dintre operatori.

Extinderile retailerilor în cauză au fost favorizate şi de investiţiile dezvoltatorilor de spaţii de retail – centre comerciale şi parcuri de retail – dezvoltatori ce în perioada 2019 – 2023 au finalizat un număr de peste 50 de proiecte, reprezentând atât scheme noi, cât şi extinderi ale unora deja existente, în total acestea cumulând peste 715.000 metri pătraţi de noi spaţii de retail.

