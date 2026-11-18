Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, a declarat marți că NATO va crește monitorizarea asupra Mării Negre și asupra regiunii noastre.

‘V-am explicat și vă spun că au venit numeroase capabilități deja în România, de-a lungul timpului, care se află unele în continuare în România, altele au fost retrase și vor fi revenite în România. V-am spus că aliați precum SUA, precum Franța, precum Spania, precum Portugalia, precum Slovacia au adus capabilități. În acest moment, având în vedere intensitatea incidentelor pe care le avem la Marea Neagră, am solicitat NATO și NATO va crește monitorizarea asupra Mării Negre și asupra regiunii noastre. Asta înseamnă, indirect, și o prezență sporită prin avioane specifice care au capabilități de monitorizare și că NATO adresează Aliaților încă un apel să continue să aducă capabilități în România’, a spus Neculăescu la Digi 24.

El a adăugat că a discutat marți cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și acesta a fost de acord că Marea Neagră este acum extrem de importantă, ‘este în centrul atenției NATO’ și că NATO va face tot ce îi stă în putință să continue atât monitorizarea, cât și concentrarea de capabilități către România, tocmai pentru a răspunde cât mai bine incidentelor cu care ne confruntăm.

Neculăescu a fost întrebat când se așteaptă din partea Statelor Unite ale Americii la o decizie în privința numărului de soldați americani de pe teritoriul României.

‘La momentul acesta discuția a fost că o posibilă decizie se va lua la jumătatea lunii noiembrie. Iată că ne aflăm la jumătatea lunii noiembrie. Din ultimele date și inclusiv poziționări și discuții pe care le avem cu partenerul american, dar și din poziționări publice, rezultă că această decizie ar putea surveni la începutul lunii decembrie’, a afirmat acesta.