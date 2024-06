Dana Nae Popa lansează Efectiv Podcast, un podcast despre efectul binelui în comunicare

Efectiv Podcast urmărește să descopere cum comunicarea poate să contribuie la o lume mai bună, prin discuții bazate pe date empirice și dezbateri cu experți din sectoare multiple.

Inițiat de Dana Nae Popa, owner și managing director pastel, fondator Asociația pastel și co-fondator COPERA Branding, Efectiv Podcast este moderat de profesioniști în comunicare și construit alături de specialiști din toate domeniile, de la publicitate și marketing, la asociații nonguvernamentale, entertainment, muzică.

„În cei 18 ani de antreprenoriat în industria comunicării, am realizat faptul că, pe lângă contribuția la construirea unor branduri cu voci puternice, noi mai avem o super-putere: să dăm volumul mai tare comunicării care face bine. La final de zi, îmi place să mă gândesc că am schimbat măcar o percepție în bine, fie printr-un mesaj, fie printr-un eveniment, fie printr-o campanie socială, și că acestea sunt recompensele pe care ni le luăm pentru suflet și energia de a merge mai departe. De aceea, am lansat Efectiv Podcast.” – spune Dana Nae Popa

Invitatul primului episod este chiar Dana Nae Popa, care va povesti, pe larg, despre misiunea acestui podcast și despre contextul care a condus-o la această idee. Episodul poate fi urmărit AICI.

Podcastul este găzduit de Ioan Ungureanu și Ioana Duca, specialiști în comunicare, și se difuzează în fiecare miercuri, o dată la două săptămâni, pe platformele dedicate.

„Atunci când ne-a povestit Dana Nae Popa despre Efectiv Podcast, am fost mai mult decât entuziasmați, deoarce și pe noi ne mâna dorința de a pune măcar 1% de bine peste munca noastră de zi cu zi. Abordarea pe care o avem atunci când gândim campanii de comunicare, integrează natural și un demers prin care să schimbăm lumea în bine. Credem că alături de facilitatori ai comunicării, putem să înțelegem mai bine trendurile globale, să analizăm date, trenduri și să măsurăm impactul binelui, efect cu efect.” – adaugă Ioana Duca, co-host Efectiv Podcast

„De mic am auzit în casă că e important să te gândești și la cel de lângă tine. Sigur, mi-a luat ani de zile să înțeleg cum pot să-mi însușesc acest gând, să-l fac al meu. După 12 ani de comunicare, din care peste 7 ani de advertising, am avut o revelație eliberatoare – limbajul este de fapt superputerea nebănuită din oameni. Și atunci, normal că am acceptat invitația Danei de a merge alături de Ioana și de toți invitații noștri într-o călătorie în care să descoperim cum facem să folosim această putere pentru a infuza bine în orice proiect de comunicare.” – adaugă Ioan Ungureanu, co-host Efectiv Podcast.