Daniel Zamfir, despre execuţia bugetară: O să vă îngroziţi, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei să aibă o execuţie bugetară de doar 23%

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susţine că a găsit sume uriaşe necheltuite în bugetul instituţiei pe care a preluat-o, deşi banii erau alocaţi pentru investiţii, digitalizare, sprijinirea firmelor şi promovarea turismului.

„O să vă îngroziţi, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului şi Digitalizării să aibă o execuţie bugetară de doar 23%”, a declarat Daniel Zamfir, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul susţine că fondurile deja alocate nu au fost folosite.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele Consilii de Administraţie, unde remuneraţiile erau cele care erau şi unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a afirmat acesta.

În cazul Start-Up Nation, program finanţat din fonduri europene nerambursabile, execuţia bugetară indicată de Zamfir este de doar 2,12%.

Situaţia ar fi asemănătoare şi în cazul programului Femeia Antreprenor, unde, potrivit ministrului, au fost cheltuite doar 3,92% din fondurile alocate.

Zamfir afirmă că fostul ministru USR Irineu Darău ar fi trebuit să aibă execuţie mai mare cel puţin la IT.

„Păi, dom’ne, am înţeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom’ne, execuţie bugetară doar de 28% din PNRR?”, a mai declarat Zamfir.

De asemenea, ministrul susţine că, din cele 230 de milioane de lei alocate Programului naţional de marketing şi promovare turistică, execuţia bugetară a fost de numai 16%.

„Dom’ne, nici asta nu ne place. Dom’ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a spus ministrul.

Zamfir a preluat portofoliul de la Irineu Darău (USR).