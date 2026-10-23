Darău: Programul SAFE nu este în pericol. Ordonanța contestată se referea la posibilitatea exproprierii unor active

Senatorul USR Irineu Darău, fost ministru al Economiei, oferă asigurări că Programul SAFE nu este în pericol, după decizia Curții Constituționale.

‘Programul SAFE este 100% în regulă, nimic NU este în pericol! Acea OUG contestată se referea strict la posibilitatea exproprierii unor active, pentru SAFE / interes strategic. Nu este afectat niciun proiect în curs, fiind doar un mecanism potențial’, scrie Irineu Darău, pe pagina sa de Facebook.

Curtea Constituțională a României a stabilit joi că a existat conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu emiterea Ordonanței de Urgență referitoare la Programul SAFE, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Sorin Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern și să stabilească o conduită de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale.