Datoriile firmelor către stat urcă la 79,4 miliarde lei în trimestrul III

Valoarea totală a restanțelor înregistrate de firmele din România la bugetul de stat și bugetele sociale a ajuns la 79,4 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 1,8 miliarde lei (+2,3%) față de cele 77,6 miliarde lei raportate în trimestrul II, fiind cel mai ridicat nivel de la finalul anului 2024, indică datele platformei de analiză financiară RisCo.ro.

Totodată, numărul firmelor cu datorii neachitate a urcat la 48.781, cu peste 750 mai multe decât în trimestrul anterior (48.028). Ca și în trimestrele precedente, cele mai mari restanțe provin din domenii precum construcțiile, comerțul și transporturile.

Conform analizei, bugetul de stat concentrează aproape trei sferturi din datorii.

‘Obligațiile către bugetul de stat continuă să reprezinte majoritatea restanțelor, cu un total de 58 miliarde lei în T3/2026, adică 73% din total. Din această sumă, 1,2 miliarde lei sunt contestate de firme, față de 1,7 miliarde lei în trimestrul anterior. Cele mai rapide creșteri apar însă la bugetele sociale. Datoriile către bugetul asigurărilor sociale au urcat la 15,9 miliarde lei, cu 6,5% mai mult decât în T2/2026, din care 30,6 milioane lei sunt contestate. Restanțele către bugetul de sănătate au depășit 5 miliarde lei, în creștere cu 9,2% într-un singur trimestru, din care 12,3 milioane lei sunt contestate. Cea mai mică valoare rămâne la bugetul asigurărilor de șomaj, singurul aflat în scădere, cu 494 milioane lei datorii, din care sub un milion de lei sunt contestate (787.959 lei)’, arată sursa citată.

În total, datoriile contestate au scăzut cu 28%, de la 1,76 miliarde lei la 1,26 miliarde lei, și reprezintă acum doar 1,6% din totalul restanțelor.

Distribuția pe județe arată aceeași concentrare accentuată în jurul Capitalei. București adună 33,6 miliarde lei, adică peste 42% din totalul național, sumă generată de 19.489 de firme cu restanțe în T3/2026. Datoriile din Capitală au crescut cu 1,77 miliarde lei într-un trimestru, ceea ce înseamnă că aproape întreaga creștere de la nivel național provine din București.

La mare distanță urmează județele: Ilfov, cu datorii de 6,1 miliarde lei; Constanța, cu 3,9 miliarde lei; Timiș, cu 2,8 miliarde lei; Buzău și Sibiu, fiecare cu peste 2,2 miliarde lei.

Județul Bihor a înregistrat cea mai mare scădere, de 22%, de la 1,8 miliarde lei la 1,4 miliarde lei. La celălalt capăt al clasamentului, Vâlcea, Covasna și Sălaj rămân județele cu cele mai mici datorii acumulate, sub 165 milioane de lei fiecare.

Pe domenii de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale se mențin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor – 5,08 miliarde lei în T3/2026 – cât și ca număr de firme restante, 5.938 în total.

La distanță, comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului totalizează peste 3 miliarde lei. Cea mai puternică evoluție o au, însă, alte transporturi terestre de călători, unde datoriile au înregistrat mai mult decât o dublare într-un singur trimestru, de la 1,1 miliarde lei la 2,5 miliarde lei, iar numărul firmelor restante a crescut de la 1.048 la 1.190.

Alte domenii cu niveluri ridicate de restanțe sunt: comerțul cu ridicata specializat al altor produse, cu aproape 2,5 miliarde lei; industria chimică, cu 2,2 miliarde lei, concentrate la doar 36 de firme; colectarea deșeurilor, cu peste 2 miliarde lei, în creștere cu 44% față de T2/2026; activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata, cu 1,9 miliarde lei; transportul rutier de mărfuri, cu 1,8 miliarde lei; construcția de drumuri și căi ferate, cu 1,8 miliarde lei.

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