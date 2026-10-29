Decesele rutiere în UE au scăzut în 2025. Bulgaria și România au în continuare cele mai periculoase drumuri din UE

Comisia Europeană a publicat, marți, cifrele finale privind decesele rutiere în 2025, raportând 19.350 de decese cauzate de accidente rutiere, o scădere de 3% față de 2024 și un declin de 15% față de 2019, ceea ce înseamnă cu 580 mai puține decese pe drumurile europene în comparație cu 2024 și cu 3.400 mai puține în comparație cu 2019, informează Executivul comunitar.

În pofida progreselor înregistrate după 2019, Bulgaria (71 de decese la un milion) și România (68 de decese la un milion), alături de Croația (65 de decese la un milion), continuă să raporteze cele mai ridicate rate ale mortalității din UE. La polul opus, Suedia (19 decese la un milion) și Danemarca (24 decese la un milion) au cele mai sigure drumuri din UE.

Datele provizorii pentru 2026 arată o tendință pozitivă, un număr mai mare de țări raportând o reducere a deceselor cu peste 5% în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, decât cele care raportează creșteri ale deceselor rutiere. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendințe și să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor emergente.

”Siguranța rutieră înseamnă mai mult decât norme și reglementări. Este vorba despre protejarea vieților și prevenirea tragediilor care afectează familiile și comunitățile din întreaga Europă. În Uniunea Europeană, fiecare viață pierdută pe drumurile noastre este una prea mare. Scopul nostru este clar: să ne asigurăm că fiecare cetățean, oriunde ar călători și indiferent de modul său de transport, poate ajunge la destinație. Aceasta înseamnă să ne facem drumurile mai sigure, să consolidăm prevenirea și să ne asigurăm că fiecare călătorie se încheie în siguranță”, a declarat comisarul pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.

În data de 23 noiembrie, va avea loc la Bruxelles Conferința UE privind siguranța rutieră din 2026. Evenimentul va marca punctul de mijloc al strategiei pe 10 ani a Europei de a reduce la jumătate decesele și vătămările grave cauzate de accidente rutiere până în 2030. Câștigătorii Premiilor de excelență în siguranța rutieră 2026, care sărbătoresc cele mai inspirate și de impact inițiative de siguranță rutieră ale continentului, vor fi anunțați în cadrul evenimentului.