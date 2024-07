„Despicable Me” este prima franciză animată din istorie care depăşeşte încasări de 5 miliarde de dolari

„Despicable Me 4” s-a impus la box office-ul internaţional, câştigând 88 de milioane de dolari. Încasările globale ale sequel-ului animat se ridică acum la 437,8 milioane de dolari. În weekend, seria de filme „Despicable Me” a devenit prima franciză animată din istorie care a depăşit pragul de 5 miliarde de dolari.

„Despicable Me 4” îl readuce pe Steve Carell în rolul lui Gru, un răufăcător reformat, şi îl pune faţă în faţă cu Will Ferrell în rolul lui Maxime Le Mal, un fost coleg de şcoală devenit băiat rău şi rival. Filmul rulează pe aproape 80 de pieţe străine, inclusiv în China, unde a debutat pe 35.000 de ecrane şi în 11.000 de locaţii pentru a obţine 11,8 milioane de dolari. Filmul a fost produs de Universal şi Illumination, potrivit Variety.

„Longlegs”, un mister horror cu accente oculte despre un agent FBI aflat pe urmele unui criminal în serie, a avut în weekend încasări de 22,6 milioane de dolari, depăşind cu uşurinţă „Fly Me to the Moon” (10 milioane de dolari), o comedie romantică cu buget de 100 de milioane de dolari cu Channing Tatum şi Scarlett Johansson.

„Inside Out 2” a continuat să aibă vânzări bune de bilete în întreaga lume. Lansarea Disney şi Pixar a câştigat 50,2 milioane de dolari din 47 de teritorii. Această cifră îi ridică câştigul internaţional la 777,5 milioane de dolari, devenind al cincilea film de animaţie cu cele mai mari încasări din toate timpurile, devansând „Despicable Me 3”. La nivel global, „Inside Out” a câştigat 1,36 miliarde de dolari. Acesta este singurul film lansat în 2024 care a intrat în clubul filmelor de 1 miliard de dolari.

Iar filmul Paramount „A Quiet Place: Day One”, pe locul patru în clasamentul de weekend, a încasat 10,4 milioane de dolari de pe 67 de pieţe în al treilea weekend de la lansare. Astfel, profitul internaţional al prequel-ului horror a ajuns la 104,5 milioane de dolari, ajungând la un total global de 220,7 milioane de dolari.