Direktcar.ro, prima platformă de licitaţii auto de pe piaţa locală, se lansează official

Direktcar.ro, prima platformă de licitaţii auto de pe piaţa locală, prin care românii pot vinde sau pot cumpăra maşini, se lansează official. Licitaţiile auto permit vânzarea unui autoturism sau achiziţionarea maşinii dorite între 14 şi 30 de zile de la listarea pe platformă, adică de până la până la 5 ori mai repede decât prin alte metode. Licitaţiile durează cel mult 7 zile, iar preţul de pornire este mai mic decât preţul minim dorit de vânzător. Investiţia în dezvoltarea şi lansarea platformei se ridică la 500.000 de euro.

"Platforma aduce o inovare în domeniul auto: tehnologia unică de vizionare online în timp real a autoturismelor. Aceasta tehnologie revoluţionează modul în care românii pot achiziţiona vehicule, permiţând prezentarea şi achiziţia maşinilor din orice localitate din ţară sau din străinătate", anunţă platforma.

Platforma de licitaţii auto online Direktcar.ro este dedicată în special persoanelor fizice care doresc sǎ vândǎ sau sǎ cumpere maşini second-hand, online, din confortul caselor lor, fǎrǎ a fi nevoie sǎ se deplaseze decât înainte de achiziţie. Investiţia în dezvoltarea şi lansarea platformei se ridică la 500.000 de euro.

“Am creat o platformă de licitaţii auto online pentru a îmbunătăţi modul în care sunt vândute maşinile second-hand, astfel încât să fie vândute mai repede şi la un preţ echitabil format în funcţie de cerere şi ofertă. Dacă printr-un anunţ clasic de vânzare auto nu ştii când se întâmplă tranzacţia, la licitaţie acest termen este clar stabilit. De regulă, o vânzare printr-un anunţ clasic poate dura până la 6 luni, dar prin metoda licitaţiei vânzarea poate avea loc între 14 şi 30 de zile. Există o singură zi de vizionare şi o singură zi de închidere a licitaţiei auto. În plus, un avantaj considerabil este faptul că proprietarii de maşini sunt cei care vând, nu casa de licitaţie – platforma Direktcar.ro este un canal de promovare şi de vânzare accelerată, iar tranzacţia se încheie direct între proprietar şi cumpărător, de regulă într-o întâlnire fizică. Piaţa de maşini second-hand este în continuă creştere în România, iar în cele mai multe cazuri românii îşi doresc să vândă sau să cumpere cât mai repede maşina dorită, fapt pentru care licitaţia este o metodă eficientă şi apreciată de utilizatori indiferent de scopul acestora”, declară Cristian Aconi, fondator al platformei de licitaţii auto online Direktcar.ro.

În primele luni de când platforma a devenit disponibilă, numărul de listări de maşini pe Direktcar.ro a crescut de până la două ori mai mult de la lună la lună, fiind în prezent sute de maşini în licitaţie.

Licitaţiile auto online pe Direktcar.ro funcţionează precum o licitaţie standard, cu diferenţa că acestea au loc online, iar maşinile sunt vândute direct de proprietari. Maşinile second-hand sunt listate pe platformă cu un preţ de pornire, dar care este mai mic decât preţul minim dorit de vânzător. Preţul urmează să crească în funcţie de ofertele potenţialilor cumpărători.

Cei care doresc să vândă sau să cumpere maşini prin licitaţii auto pe Direktcar.ro trebuie să facă un cont pe platformă. Vânzătorii trebuie să completeze un formular cu o serie de informaţii despre maşină şi fotografiile aferente. De asemenea, pot seta un “preţ rezervat”, adică un preţ minim sub care nu vor fi obligaţi să vândă maşina, dacă nu este atins sau depăşit prin licitaţie. În cazul în care nu este setată această opţiune, maşina se va vinde la preţul maxim obţinut în licitaţie.

Licitaţiile auto încep la 7-14 zile după listarea maşinilor pe platformă, timp în care potenţialii cumpărători pot analiza şi viziona maşinile. Licitaţia poate dura până la 7 zile, iar durata licitaţiei şi data şi ora închiderii licitaţiei sunt stabilite de vânzător, perioadă în care cumpărătorii oferă preţul dorit peste ultimul preţ afişat.

Licitaţia se închide la ultimul preţ oferit cu două minute de închidere. În cazul în care în ultimele două minute din licitaţie apare o nouă ofertă de preţ, licitaţia se va prelungi cu încă două minute până când nimeni altcineva nu oferă mai mult. Dacă în acest interval nu apare nicio ofertă nouă, licitaţia se închide. Dacă preţul obţinut este peste preţul minim, cumpărătorul va fi îndrumat către checkout.

După ce achită taxa de licitaţie, de 1% din valoarea preţului de cumpărare, datele de contact ale cumpărătorului şi ale vânzătorului vor fi transmise automat către fiecare dintre ei. Dacă preţul obţinut este sub preţul minim setat, vânzătorul va primi un email de informare şi va putea decide dacă acceptă acel preţ sau îl respinge. În cazul în care acceptă preţul de vânzare sub preţul minim, cumpărătorul va fi anunţat şi îndrumat către checkout. După ce achită taxa de licitaţie, va primi datele de contact ale vânzătorului. Tranzacţia de vânzare-cumpărare are loc direct între proprietar şi cumpărător, într-o întâlnire fizică.

Înainte de achiziţie, maşinile pot fi vizionate şi online pentru o eficienţă mai mare. Funcţia de vizionare online a maşinii în timp real permite utilizatorilor să participe la sesiuni live de prezentare a autoturismelor disponibile la licitaţie, similar cu un apel pe Zoom sau Skype. În aceste sesiuni, vânzătorul şi potenţialii cumpărători interacţionează în timp real, oferindu-şi o experienţă autentică de vizionare. Vânzătorul stabileşte o dată şi un interval orar pentru vizionarea maşinii, care poate dura între 30 de minute şi 2 ore.

”Vizionarea maşinilor second-hand înaintea achiziţiei este un pas important pentru potenţialii cumpărători, aşa încât regulamentul platformei Direktcar.ro impune ca, înaintea fiecărei licitaţii auto, să existe o zi de vizionare cu un loc precis ales de către vânzător şi marcabil pe o hartă interactivă Google”, precizează compania.

Vizionarea este limitată la un interval de timp stabilit de către vânzătorul maşinii (30 de minute până la 2 ore), iar în acest interval toţi cei interesaţi pot să meargă să inspecteze maşina pentru care doresc apoi să liciteze.

“Am observat însă că, de cele mai multe ori, cei interesaţi de o anumită maşină se aflau departe de locul maşinii, aşa încât puţini oameni puteau să meargă la vizionare şi atunci ne-am propus să creăm un canal online, astfel încât tot în acelaşi timp şi din locul în care se găseşte maşina, vânzătorul să poată să prezinte maşina celor interesaţi. Cu această funcţie sperăm nu doar să creştem şansa vânzării maşinilor second-hand puse în licitaţie de către clienţii noştri, ci şi obţinerea unor preţuri corecte datorită sporirii numărului de participanţi la licitaţie. Este lesne de înţeles că cineva care nu a avut şansa de a inspecta maşina va fi mai reţinut în a oferi un preţ mare. Prin această metodă se deschide fereastra către un număr nelimitat de ofertanţi din orice regiune a ţării. Faptul că vizionarea maşinilor era până acum doar fizic posibilă limita intenţia cumpărătorilor în a participa activ în licitaţiile de automobile. De acum înainte, ne aşteptăm ca, după ce au vizionat maşinile second-hand, să crească numărul participanţilor la licitaţiile auto şi implicit şi numărul tranzacţiilor reuşite. Practic, în ziua şi ora stabilite de către vânzătorul maşinii pot fi chiar şi 100 de cumpărători interesaţi, care vor putea să vadă maşina ce va fi prezentată de către vânzător. Şansa unei tranzacţii creşte cu 100% în opinia noastră. Cei care au folosit-o până acum au fost impresionaţi”, explică Cristian Aconi, fondator al platformei de licitaţii auto Direktcar.ro.

Pentru a putea implementa opţiunea de vizionare online, Direktcar.ro foloseşte o colecţie de proiecte open source, prin intermediul Jitsi as a Service (JaaS), care facilitează o integrare completă în platformă a capabilităţii de videoconferinţă, cu posibilitatea de a restricţiona accesul doar utilizatorilor validaţi şi interesaţi să participe la vizionarea online a unui anumit lot.

Pe platforma Direktcar.ro sunt disponibile pentru vânzare prin licitaţie constant între 200 şi 500 de maşini, iar numărul tranzacţiilor este în creştere accelerată de la lună la lună. Cele mai căutate mărci sunt BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz şi Ford, iar printre cele mai căutate modele de maşini second-hand sunt BMW Seria 3, Volkswagen Golf, Audi A4, Mercedes-Benz E-Class şi Ford Focus.