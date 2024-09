Divizia de Construcții a Colliers a fost desemnată manager de proiect de către Infineon Technologies pentru noul său sediu din România, One Technology District

Gigantul german Infineon Technologies, lider global în semiconductori pentru sisteme de putere și IoT, a desemnat Colliers ca manager de proiect pentru noul său sediu din România, care va fi construit în zona Dimitrie Pompeiu din București de către One United Properties, unul dintre cei mai importanți investitori și dezvoltatori imobiliari. Valoarea totală a contractului, semnat pentru o perioadă de 15 ani începând din 2026, este de 57 de milioane de euro (fără TVA), ceea ce îl face unul dintre cele mai mari acorduri de pre-închiriere înregistrate vreodată pe piața locală de birouri.

Viitorul sediu al Infineon Technologies România, One Technology District, va deveni cel mai mare centru de cercetare și dezvoltare în semiconductori din Europa de Sud-Est, cu o suprafață totală închiriabilă de aproape 20.600 de metri pătrați, incluzând 3.000 de metri pătrați de laboratoare și 280 de locuri de parcare. Clădirea va respecta cele mai înalte standarde de sustenabilitate și va integra tehnologii de ultimă generație pentru a asigura un mediu de lucru optim. Divizia de Construction Services a Colliers va oferi servicii de management de proiect, reprezentând Infineon în toate etapele de dezvoltare — de la proiectare și construcție până la amenajările interioare, inginerie de valoare și management de valoare, până la predarea finală. Colliers își va valorifica experiența pentru a se asigura că proiectul este livrat la cele mai înalte standarde de calitate și eficiență, respectând termenele și bugetul stabilit.

„România este o regiune de interes pentru Infineon în activități de cercetare și dezvoltare a cipurilor semiconductoare. Suntem încântați să începem faza de construcție a celui mai mare centru de R&D pentru semiconductori din sud-estul Europei. Ne așteptăm ca acesta să devină un punct de referință în inovația high-tech din România”, spune Guenter Krasser, Director General și Vicepreședinte al Infineon România.

„Această tranzacție, una dintre cele mai mari închirieri de birouri înregistrate vreodată pe piața locală, evidențiază importanța strategică a României pentru Infineon Technologies și consolidarea prezenței companiei în regiune. Suntem încântați să fim implicați ca manageri de proiect într-un contract de asemenea amploare, colaborând cu Infineon Technologies și One United Properties pentru a livra un spațiu de birouri modern, eficient energetic și perfect adaptat nevoilor unui lider global în tehnologie. Livrarea clădirii este programată pentru al doilea trimestru din 2026, iar finalizarea acesteia va marca o realizare majoră pentru toate părțile implicate, consolidând poziția României ca hub regional pentru companiile din sectorul tehnologic. Proiectele de tip built-to-suit sunt destul de rare în sectorul de birouri, ceea ce face să ne simțim privilegiați că putem sprijini Infineon de la început, din faza de autorizare a construcției, până la finalizare”, spune Alexandru Atanasiu, Board Member & Head of Construction Services în cadrul Colliers.

„Faptul că One United Properties este implicată în dezvoltarea celui mai mare centru de cercetare și dezvoltare în semiconductori din Europa de Sud-Est este un semnal important atât pentru compania noastră, cât și pentru România. Este o realizare semnificativă pentru piața locală, consolidând poziția Bucureștiului ca o destinație importantă pentru afaceri. One Technology District este dezvoltat pe baza unor principii durabile de ultimă generație, care permit clădirii să funcționeze complet fără gaz, poziționând-o în avangarda proiectelor de birouri sustenabile din Europa”, completează Mihai Păduroiu, CEO al Diviziei de Birouri One United Properties.

Clădirea de birouri construită de One United Properties pentru Infineon Technologies va integra soluții tehnologice inovatoare, adaptate pentru a îndeplini și noile obiective ESG ale liderului global. Vor fi utilizate tehnologii și materiale de ultimă generație, cum ar fi sistemul geoexchange, caracteristici structurale avansate și certificarea LEED Platinum. One Technology District este un proiect de birouri fără conexiune la gaz, care va include un sistem de geoexchange, capabil să acopere complet necesitățile de încălzire și răcire ale chiriașului. Acest sistem nu doar că minimizează impactul asupra mediului, dar maximizează și eficiența energetică. Abordarea inovatoare reduce semnificativ amprenta de carbon a clădirii și permite eliminarea sistemelor convenționale de răcire, creând astfel spațiu suplimentar de recreere pentru angajații Infineon. Clădirea va fi echipată și cu panouri solare pe acoperiș, precum și cu unități de recuperare a căldurii.

Infineon Technologies AG este un lider global în semiconductori pentru sisteme de putere și IoT, promovând decarbonizarea și digitalizarea prin produsele și soluțiile sale. Cu aproximativ 58.600 de angajați la nivel global, compania a generat venituri de aproximativ 16,3 miliarde de euro în anul fiscal 2023. În România, Infineon este cea mai puternică companie de semiconductori, având peste 500 de ingineri specializați în cercetare și dezvoltare (R&D) și competență pe întregul ciclu de dezvoltare a produselor. Fondată în 2005, Infineon România gestionează activități de R&D pentru o gamă variată de segmente de produse Infineon, destinate aplicațiilor auto, de securitate, IoT și industriale.

Echipa Colliers a încheiat anul 2023 cu un portofoliu de peste 17.000 de metri pătrați de birouri pentru care a oferit servicii de project management și antrepriză generală, și cu un portofoliu de peste 700.000 de metri pătrați pentru care a oferit servicii de monitorizare a fazelor de execuție și aprobare a tragerilor bancare. Colliers Construction a devenit astfel un punct de contact central pentru toate părțile implicate în procesul de închiriere și mutare a unei companii, pentru monitorizarea tragerilor de finanțare pentru dezvoltatori, realizarea rapoartelor tehnice detaliate pentru achiziții imobiliare și alte servicii de consultanță.

Această implicare a condus la optimizarea cu cel puțin 10% a valorii finale a proiectelor de amenajare a birourilor și la reducerea semnificativă a timpului necesar pentru realizarea investițiilor. În ultimii doi ani, Colliers a gestionat bugete de peste 10 milioane de euro pentru servicii de amenajare a birourilor, iar lucrările de construcții verificate în cadrul proiectelor de monitorizare și alte servicii de consultanță au însumat peste 160 de milioane de euro.