Atacurile cibernetice raportate în prima jumătate a acestui an au depăşit totalul din 2025. Anunţul a fost făcut la Buzău de Dan Cîmpean, directorul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică.

”Numărul de atacuri raportate către Directorat, incidente materializate cu cetăţeni şi organizaţii impactate, doar în prima jumătate a acestui an, a fost mai mare decât întregul an 2025“, a declarat, marţi, Dan Cîmpean, într-o conferinţă de presă la Buzău.

Directorul DNSC a precizat că atacurile nu cresc exponenţial, ci în valuri. Ritmul depinde de tipul de atac, de evenimentele socio-economice şi, în mare măsură, de contextul geopolitic.

Potrivit datelor prezentate, la DNSC ajung în medie aproximativ 600 de sesizări pe zi.

Un factor nou este inteligenţa artificială. Atacatorii o folosesc acum ”eficient, disciplinat şi sistematic“. Cu ajutorul ei îşi identifică mai repede victimele şi trimit mesaje foarte bine scrise, actuale şi ţintite, lucru pe care manual nu îl puteau face din lipsă de resurse.

Vestea bună este că protecţia de bază funcţionează.

”Măsuri simple, relativ elementare de igienă cibernetică ne protejează de 80–90% din atacuri“, a subliniat Dan Cîmpean.

Directorul DNSC a amintit că România are peste 12 milioane de utilizatori zilnici de internet. Instituţia numeşte acest lucru ”suprafaţa de atac a României“.

”Sunt cetăţeni foarte activi şi vrem să fie activi, dar vrem să fie activi în siguranţă, în spaţiul virtual“, a spus el.