Dominația AI printre gadgeturile care ne fac viața mai bună și mai frumoasă

CES 2025 s-a desfășurat și anul acesta, la Las Vegas, sub semnul inovațiilor tehnologice destinate consumatorilor casnici. Consumer Electronic Show (CES) deschide fiecare an cu noutățile pe care producătorii le pregătesc de lansare pe parcursul anului, destinate publicului larg și menite să îmbunătățească viața și confortul acestora.

Probabil cea mai importantă prezentare de la CES 2025 a fost cea a fondatorului și CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, care a prezentat un supercomputer destinat populației. Nvidia este compania cu cea mai mare creștere în valoare din ultimii ani, după ce cipurile de procesare grafică (GPU) au devenit tot mai puternice în procesarea necesară inteligenței artificiale (AI). Compania este în continuare cunoscută ca producător al celor mai puternice „plăci video”, care acum se transformă în GPU. Procesoare care alimentează deja supercomputere uriașe, precum Leonardo din Bologna, cu capacitate de procesare enormă și răcire cu apă.

La CES 2025, Jensen Huang, considerat unul dintre cei mai importanți CEO de pe planetă, a prezentat super-cipul GB10, menit să proceseze o varietate de aplicații AI și roboți humanoizi. GB10 este un cip compact, puternic, care integrează un GPU Blackwell cu un CPU Grace, făcându-l ideal pentru sistemele desktop de calcul AI. Această inovație este menită să îmbunătățească dezvoltarea tehnologiilor AI, permițând modele AI mai sofisticate și mai eficiente. De asemenea, a anunțat și platforma open Nvidia Cosmos, care utilizează World Foundation Model (WFM) și care permite dezvoltatorilor să testeze sisteme AI într-un mediu virtual.

Mai mult, Huang a prezentat și primul desktop al companiei, cu numele de Project Digits, un mini-supercomputer, cu dimensiuni reduse, și care poate fi cumpărat de oricine la prețul de 3.000 de dolari. Propulsat de supercipul GB10 Grace Blackwell, Project DIGITS oferă o performanță AI de un petaflop într-un format compact și eficient din punct de vedere energetic. Cu suita software NVIDIA AI preinstalată și 128 GB de memorie, programatorii pot dezvolta modele AI de mari dimensiuni. „AI va fi mainstream în fiecare aplicație pentru fiecare industrie. Cu Project DIGITS, Grace Blackwell Superchip ajunge la milioane de dezvoltatori”, a declarat Jensen Huang. „Plasarea unui supercomputer AI pe birourile fiecărui om de știință de date, cercetător AI și student îi împuternicește să se implice și să modeleze era AI”, a continuat el.

„AI for all” de la Samsung

Inteligența Artificială este în mintea tuturor, iar anul acesta ar trebuie să livreze și produse și servicii concrete pentru utilizatori, pe măsură ce dezvoltarea aplicațiilor și sistemelor bazate pe AI se maturizează. Samsung Electronics a prezentat noua sa viziune „AI for All” la CES 2025, cu scopul de a face din AI o experiență „Everyday, Everywhere”. Bazându-se pe un deceniu de leadership în domeniul caselor conectate, Samsung valorifică puterea AI pentru a aduce modalități inteligente de integrare în acțiunile din fiecare zi, permițând oamenilor să experimenteze o lume mai personală, cu impact și împuternicire.

Jong-Hee Han, vicepreședinte, CEO și șef al diviziei Device eXperience (DX) a Samsung, a prezentat foaia de parcurs a companiei pentru Home AI, un plan pentru redefinirea locuinței prin furnizarea de servicii cu adevărat personalizate pe toate dispozitivele inteligente, conectate. „Sunt mândru de modul în care am introdus noi tehnologii inteligente în locuințe, am conectat dispozitive cheie și am stabilit standardul pentru casa viitorului.(…) În acest an, la CES, ne consolidăm angajamentul de a oferi experiențe personalizate prin implementarea pe scară largă a inteligenței artificiale și vom continua această călătorie de leadership în domeniul inteligenței artificiale în locuință și nu numai, nu doar pentru următorul deceniu, ci pentru secolul următor”, a declarat Han.

La baza tuturor aplicațiilor pentru locuință se află SmartThings, platforma Samsung pentru case inteligente, care aduce conectivitate inteligentă pentru sute de milioane de utilizatori din întreaga lume. Având la bază credința Samsung în inovarea deschisă și parteneriatul ca fundament pentru colaborare, SmartThings este echipat cu cea mai recentă tehnologie AI pentru a eficientiza și personaliza experiența casei inteligente pentru un confort complet. Spre exemplu, SmartThings Ambient Sensing înțelege intuitiv mediul utilizatorului și contextul situațional prin analizarea chiar și a mișcărilor umane și a sunetelor ambientale prin intermediul dispozitivelor conectate din casă, permițând astfel acestor dispozitive să răspundă inteligent și fără probleme și să se adapteze la rutinele zilnice.

AI și la Lenovo

Lenovo a anunțat în cadrul evenimentului CES 2025 o gamă nouă de dispozitive Lenovo Yoga și IdeaPad și soluții software, concepute pentru a transforma modul în care tehnologia inteligentă se adaptează și simplifică sarcinile creative și de productivitate. Laptopurile Lenovo Yoga prezintă un aspect ingenios, funcții inovatoare, ecosisteme intuitive și implementări funcționale ale inteligenței artificiale concepute pentru a canaliza pasiunile creative ale utilizatorilor și pentru a le maximiza potențialul.

Printre noutăți se numără noul Lenovo Yoga Slim 9i, cu ecranul PureSight Pro OLED, care oferă un raport ecran/corp de 98%, grație primei tehnologii din lume cu cameră foto sub ecran într-un laptop1, ca și Lenovo Yoga Book 9i, cu două ecrane OLED PureSight mai mari care acționează ca o pânză pentru activitățile creative bazate pe inteligența artificială. De asemenea, Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, cel mai nou dispozitiv din familia Lenovo Yoga Aura Edition creat în colaborare cu Intel, un PC Copilot+ cu un ecran PureSight OLED și cu un procesor până la Intel® Core™ Ultra 7, și Yoga Tab Plus, prima tabletă Lenovo cu AI pe dispozitiv pentru o productivitate mai mare și experiențe AI personalizate. „Noile noastre dispozitive Yoga și IdeaPad demonstrează modul în care tehnologia avansată se poate adapta nevoilor individuale, permițând creatorilor, studenților și profesioniștilor să depășească limitele a ceea ce este posibil”, a declarat Jun Ouyang, Senior Vice President și General Manager al Lenovo pentru segmentul Consumer, Intelligent Devices Group.

Inovații.. altfel

Pe lângă nenumăratele dispozitive clasice sau mai puțin clasice prezentate la CES, au apărut și produse noi, mai ciudate decât unele normale. Spre exemplu, s-a putut vedea lingura eletrică de sare de la Kirin, un producător japonez. Lingura electrică de sare Kirin activează un curent electric ușor care face ca alimentele pe care le consumați cu ea să aibă un gust mai sărat. Puteți chiar regla intensitatea gustului sărat și a diferitelor condimente. Cea mai mare diferență fizică față de o lingură normală este mânerul, care găzduiește toată tehnologia (inclusiv bateria) și alimentează gadgetul, și care este mai gros. Ia pentru a-l face să funcționeze corect, trebuie să apăsați senzorul de pe spatele lingurii în timp ce mâncarea este poziționată chiar deasupra senzorului de distribuție a curentului. Pentru cei nerăbdători, acest lucru poate face sau desface experiența culinară. Dar atunci când lingura Kirin funcționează, ustensila inovatoare poate fi foarte utilă celor care urmează diete cu conținut scăzut de sodiu sau persoanelor care își urmăresc aportul caloric.

Un alt gadget este aparatul LG pentru grădinărit în interior, care funcționează ca un o veioză, cu lumini de creștere LED reglabile pe înălțime. Acesta funcționează cu diverse plante, inclusiv frunze verzi, ierburi, flori și fructe. LG spune că cel mai recent model poate menține o capacitate de până la 20 de plante, cu patru seturi de semințe. Ascuns vederii este rezervorul de apă de aproape șase litri pentru cel mai mare model, care menține vegetația hidratată. Un gadget care ar putea ajuta multă lume să își țină în viață plantele din locuință, chiar și atunci când nu se pricep la grădinărit sau pleacă mai multe zile de acasă.