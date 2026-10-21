Dominic Fritz: E clar că PSD va investi energie și bani în vânătoarea foștilor miniștri USR

Președintele USR, Dominic Fritz, apreciază că PSD va investi ‘incredibil de multă energie și bani în vânătoarea’ foștilor miniștri USR, deoarece va avea nevoie de ‘un țap ispășitor’.

Potrivit acestuia, social democrații au promis ‘mare cu sarea’, dar nu se vor putea ține de cuvânt.

‘Dacă ați văzut cât de agresiv a atacat Sorin Grindeanu USR-ul în declarația lui din Parlament, înțelegeți cât de mult am deranjat de fapt. E clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie și bani în vânătoarea foștilor miniștri USR. Vor face asta pentru a acoperi propria lipsă de soluții, în afară, evident, de soluții pentru ai lor privilegiați și cutiile de pantofi. Au promis mare cu sarea, dar știu și ei că nu vor putea să se țină de cuvânt, așa că au nevoie de un țap ispășitor. Ne urăsc pentru că am arătat că se poate altfel’, a transmis președintele USR, într-un mesaj pe Facebook.

El a promis că USR va urmări toate deciziile Guvernului și modul în care sunt cheltuiți banii contribuabililor.

‘Vom arăta cine blochează reformele, cine împarte sinecuri și cine pune din nou statul în slujba sistemului mafiot, în timp ce oamenii, voi, sunteți sărăciți. Și, ce mai important, vom construi o mare mișcare politică care să câștige următoarele alegeri peste tot în țară’, a adăugat el.

Dominic Fritz le-a mulțumit miniștrilor USR pentru curajul de care au dat dovadă, pentru modul în care ‘s-au luptat cu piloșii, cu corupții’, ca să livreze ‘rezultate reale’ în beneficiul românilor.

‘Vreau să vă promit că fix ăsta este spiritul și sunt valorile cu care intrăm în opoziție, cu capul sus, neobosit și mai ales cu gândul la voi, care ne susțineți și care v-ați pus speranțele în USR’, a mai spus el.